Politika

BIVŠI FUNKCIONER DS: Studenti su KGB goveda

Novosti online

10. 01. 2026. u 16:40

NAJVEĆA greška koju sam napravio prošle godine je što sam prvu polovinu godine pružao podršku studentima, napisao je na Iksu bivši funkcioner DS Goran Vukajlović.

БИВШИ ФУНКЦИОНЕР ДС: Студенти су КГБ говеда

Foto: Printskrin H

- I pored svih znakova da se radi o kgb govedima ignorisao sam činjenice. Sada kažu bezuslovna podrška. Moj savet EU opoziciji je da ignoriše taj opskurni Z pokret i da svu svoju pažnju i energiju usmeri na pridobijanje EU podrške za proterivanje fašističkog KGB uticaja iz Srbije - napisao je on na Iksu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?
Politika

0 0

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?

SMRT članova porodice jedan je od najtežih trenutaka u životu i veliki broj ljudi ima potrebu da ispoštuje običaje koji postoje vezano za davanje sedam dana, 40 dana, šest meseci i godinu dana. Verski analitičar Draško Đenović objasnio je kad se tačno daju navedeni dani.

10. 01. 2026. u 19:15

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

0 9

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?
Politika

0 0

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?

SMRT članova porodice jedan je od najtežih trenutaka u životu i veliki broj ljudi ima potrebu da ispoštuje običaje koji postoje vezano za davanje sedam dana, 40 dana, šest meseci i godinu dana. Verski analitičar Draško Đenović objasnio je kad se tačno daju navedeni dani.

10. 01. 2026. u 19:15

Politika
Tenis
Fudbal
Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?