BIVŠI FUNKCIONER DS: Studenti su KGB goveda
NAJVEĆA greška koju sam napravio prošle godine je što sam prvu polovinu godine pružao podršku studentima, napisao je na Iksu bivši funkcioner DS Goran Vukajlović.
- I pored svih znakova da se radi o kgb govedima ignorisao sam činjenice. Sada kažu bezuslovna podrška. Moj savet EU opoziciji je da ignoriše taj opskurni Z pokret i da svu svoju pažnju i energiju usmeri na pridobijanje EU podrške za proterivanje fašističkog KGB uticaja iz Srbije - napisao je on na Iksu.
