VUČIĆ I SRBIJA IM TRN U OKU! Milanović kuka, sa njim tugu deli i Kurti: Francuzi nam uvalili polovne Rafale, a Srbiji dali nove!

HRVATSKI predsednik Zoran Milanović ponovo kuka zbog Rafala nabavljenih od Francuza. I ovoga puta problem su očekivano - Vučić i Srbija.

Foto: Tanjug

Milanović tako kaže da su Francuzi Hrvatskoj uvalili "rabljene avione", a "Srbiji prodali nove", zbog čega sada, kako tvrdi, Hrvati moraju kupiti novu opremu.

- To je savezništvo, partnerstvo? To se ne radi! - izjavio je Milanović.

Njegovu tugu zbog korišćenih francuskih Rafala podelili su islamistički i Kurtijevi mediji, a izjavu je brže-bolje prenela srbomrzačka "Slobodna Bosna", kao i "Koha".

Kao i mnogo puta do sada - Vučić i Srbija su mnogima trn u oku!