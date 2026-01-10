VUČIĆ I SRBIJA IM TRN U OKU! Milanović kuka, sa njim tugu deli i Kurti: Francuzi nam uvalili polovne Rafale, a Srbiji dali nove!
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović ponovo kuka zbog Rafala nabavljenih od Francuza. I ovoga puta problem su očekivano - Vučić i Srbija.
Milanović tako kaže da su Francuzi Hrvatskoj uvalili "rabljene avione", a "Srbiji prodali nove", zbog čega sada, kako tvrdi, Hrvati moraju kupiti novu opremu.
- To je savezništvo, partnerstvo? To se ne radi! - izjavio je Milanović.
Njegovu tugu zbog korišćenih francuskih Rafala podelili su islamistički i Kurtijevi mediji, a izjavu je brže-bolje prenela srbomrzačka "Slobodna Bosna", kao i "Koha".
Kao i mnogo puta do sada - Vučić i Srbija su mnogima trn u oku!
