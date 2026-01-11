TRZAVICE U PARTNERSKIM I PORODIČNIM ODNOSIMA Astro savet za nedelju, 11. januar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče kvadrat Meseca i Plutona
MESEC, simbol emocija i raspoloženja, u 11.56 napušta uzdržanu, diplomatski nastrojenu Vagu i ulazi u u tajanstvenu, podozrivu, pronicljivu Škorpiju, znak svog pada, u kome se ne oseća dobro, što će uticati na opštu atmosferu i raspoloženje.
Ovaj aspekt podstiče ljubomoru, posesivnost, probleme sa ženama, naročito s majkom...
Čim uđe u Škorpiju, Mesec obrazuje napet aspekt s Plutonom, planetom dominacije, moći, strasti i novca, na trećem stepenu nepredvidive Vodolije, što upozorava na probleme u komunikaciji, poslu, s rođacima, na kraćim putovanjima. Ovo će najviše osetiti oktobarske Škorpije, aprilski Bikovi, julski Lavovi i januarske Vodolije.
Mesec je simbol porodice i žena, pa će kvadrat s Plutonom doneti trzavice u partnerskim i porodičnim odnosima. Žene mogu da insistiraju na dominaciji ili da budu pod pritiskom dominantnih partnera. Pošto se radi o fiksnim znacima, može doći do svađa, rasprava, ljubomornih scena, jer ni jedna, ni druga strana neće želeti da popusti.
Na zdravtvenom planu, ovaj kvadrat upozorava na osetljiv urogenitalni trakt.
