JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Juče smo imali dva pogođena duela, dok nam je utakmica Ef-Ej kupa izeđu Brefforda i Roterama odložena, što je i umanjilo kvotu, ali dobitku se ne gleda u zube.
Taj dobitni tiket pogledajte OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
12.00 Muangthong junajted - Ajuthaja junajted GG (1.52)
17.00 Itifak Makaba - Itihad 2+ (1.22)
17.30 Bajern - Volfsburg 3+ (1.20)
Ukupna kvota: 2.22
