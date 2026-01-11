JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/ap

Juče smo imali dva pogođena duela, dok nam je utakmica Ef-Ej kupa izeđu Brefforda i Roterama odložena, što je i umanjilo kvotu, ali dobitku se ne gleda u zube.

Taj dobitni tiket pogledajte OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

12.00 Muangthong junajted - Ajuthaja junajted GG (1.52)

17.00 Itifak Makaba - Itihad 2+ (1.22)

17.30 Bajern - Volfsburg 3+ (1.20) Ukupna kvota: 2.22

