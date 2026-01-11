"NAŠEG SINA NIŠTA NEĆE VRATITI, ALI IZREČENA KAZNA JE PREMALA" Bolna ispovest oca nastradalog tinejdžera kod Sombora

ALEKSANDAR Vujnović (18) iz Prigrevice kod Sombora poginuo je u saobraćajnoj nesreći pre nešto više od četiri godine, ali bol njegove porodice ne jenjava!

U potresnoj ispovesti za Kurir, njegov otacBranislav Vujnović kaže da je i danas nem od tuge, ali i ogorčen zbog kazne koja je izrečena vozaču Petru R. (26), koji je za smrt njegovog sina osuđen na svega tri i po godine zatvora.

Kobne večeri Aleksandar se nalazio na mestu suvozača u "opel korsi" kojom je upravljao njegov tadašnji prijatelj Petar R. Na zadnjem sedištu bila su još dvojica mladića. Do stravične nesreće došlo je zbog neprilagođene brzine, a kako ističe porodica nastradalog mladića, vozač je bio u teškom alkoholisanom stanju - sa čak 2,5 promila alkohola u krvi.

U nesreći su saputnici sa zadnjeg sedišta zadobili lakše povrede, vozač teže, dok je Aleksandar izgubio život. Kako kaže Branislav, porodica je svesna da nijedna kazna ne može vratiti njihovo dete, ali smatra da je presuda neprimerena težini dela.

- Svaki dan je težak, ali decembar i praznike najteže podnosimo. Aleksandru smo te 2021. godine u februaru proslavili punoletstvo, iste godine u decembru zajedno smo slavili rođendan drugom detetu, a samo dve nedelje kasnije Aleksandar je poginuo. Našeg sina ništa neće vratiti toga smo svesni, ali kazna koja je izrečena vozaču je premala. Ipak, čak i da je dobio doživotnu, nama bi bilo isto - započeo je Branislav za Kurir.

Posebno ih je, dodaje, pogodilo obrazloženje presude.

- Nakon što je izrečena presuda, u sklopu obrazloženja je navedeno da je Petar mlad, da ima porodicu i da nakon isteka kazne zatvora treba da nastavi sa životom. A naš život je stao onog dana kada smo izgubili dete koji je imao samo 18 godina - kaže naš sagovornik i dodaje da se Petar R. nikada lično nije obratio porodici Vujnović.

- Petar se nama nijednog momenta od tog trenutka kada se dogodio udes nije obratio. Njegova porodica je izjavila saučešće, ali on ne, od toga nemamo sada ništa, ali govorim sa ljudske strane o nekome ko se družio sa mojim sinom i zbog koga njega više nema.

Petar R. je na izdržavanje kazne stupio prošle godine, a prema rečima Branislava, za već sada dve i po godine izaći će na slobodu, dok njihov život nikada više neće biti isti.

- Oni su svi nastavili sa svojim životima, u međuvremenu dok nije otišao na izdržavanje kazne, Petar se i oženio, pravili su slavlja i slavlja, nas je sve vreme izbegavao, a za sada već dve i po godine će i izaći na slobodu kada će nastaviti tamo gde je stao - zaključuje slomljeni otac.

Kazna preinačena Petar R. prvobitno je osuđen na 4 i po godine, da bi kasnije odluka bila preinačena i on je odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu osuđen na 3 i po godine robije. - Okrivljeni je oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 i po godine, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja. Međutim, ova odluka je preinačena u junu 2024. godine i mladić je dobio kaznu zatvora u trajanju od tri i po godine - rečeno je Kuriru iz Višeg suda u Somboru. Istom presudom je izrečena i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, kojom se optuženom zabranuje da upravlja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 3 godine, računajući od pravnosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove.

Vapaj majke orio se bolnicom

Bojana Vujnović, majka nastradalog tinejdžera, ranije je ispričala za Kurir da nikada neće zaboraviti taj dan kada je izgubila sina.

- Sećam se tog dana... Nikom se nije javio, a to je uvek činio. Petar je vozio kola toliko brzo da su ga mladići opominjali da uspori. Prijatelji mog sina koji su preživeli udes posle su mi ispričali da su mu govorili: "Molim te, uspori! Poubijaćeš nas!", na šta on, po njihovoj priči, nije reagovao, već je samo dodao gas - rekla je Bojana i dodala:

- Na ulazu u selo zbog prebrze vožnje uleteli su prvo u šiblje, i to s vozačeve strane, da bi se potom od siline udarca kola zarotirala i bukvalno su obgrlili to prokleto drvo koje je bilo tu. Mom detetu je od siline udarca pukla lobanja...

Kako je tada ispričala, sina je tražila po bolnici od sobe do sobe.

- Vikala sam: "Došlo je do greške, moje dete je živo!" Onda sam čula najsuroviju istinu - da je on poginuo. Mi svaki dan prolazimo kroz pakao, veoma nam je teško i ne možemo da prihvatimo da ga nema.

