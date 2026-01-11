SPEKTAKL! EL KLASIKO ZA TROFEJ! Barsa silovita, Real ranjiv – ko diže Superkup u DŽedi?
BARSELONA i Real Madrid sastaju se u finalu Superkupa Španije u nedelju uveče (20.00), u novom izdanju El Klasika koji direktno odlučuje o trofeju kao i prošle godine kada je ubedljivo slavila Barsa (5:2).
Dva najveća španska kluba izborila su finale posle pobeda u dva potptuno različita polufinala.
Barselona je pregazila Atletik Bilbao sa čak 5:0, uz četiri gola već do poluvremena, pokazavši da je tim Hansija Flika u ozbiljnom takmičarskom ritmu.
Sa druge strane, Real Madrid je morao znatno teže da radi protiv Atletika, slavivši 2:1 u derbiju punom tenzije i duela.
Katalonci u finale ulaze sa devet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima i jasnim psihološkim plusom – imali su dan više za odmor, ali i daleko manju potrošnju u polufinalu.
Prošle godine Barsa je u finalu Superkupa razbila Real sa 5:2, što dodatno pojačava samopouzdanje pred novi okršaj.
Ipak, "El Klasiko" nikada ne priznaje favorite. Real je u polufinalu pokazao karakter, a povratak Kilijana Mbapea, koji je zaseo u avion posle polufinala i zaputio se u Džedu ekspresno zalečivši svoje koleno, može u potpunosti da promeni dinamiku meča.
Tim Ćabija Alonsa zaostaje četiri boda za Barselonom u La Ligi, ali osvajanje trofeja bi moglo da posluži kao prekretnica sezone, a da nikako nije bez šansi Real je pokazao na prvom ovosezonskom "El Klasiku" kada je slavio s 2:1.
Što se tiče izostanaka, Barselona će biti bez Gavija, Ter Štegena i Kristensena, ali Flik ima širinu u napadu – Jamal je spreman za start, dok su Rafinja i Tores u sjajnoj formi.
Real, pak, ima problema u odbrani, jer su povrede i dalje tema kod Rudigera i Militaa, što može biti ključno protiv brze i agresivne Barsine ofanzive.
Očekuje se otvoren meč, visok tempo i golovi na obe strane, baš onakav kakav finale Superkupa i El Klasiko zaslužuju.
