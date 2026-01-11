Društvo

VREME DANAS: Oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom

Novosti online

11. 01. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji danas oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom.

ВРЕМЕ ДАНАС: Облачно и хладно, понегде са слабим снегом

Foto: D. Milovanović

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni.

Najniža temperatura od -8 stepeni na severu Vojvodine do -1 na istoku Srbije, a najviša od -4 stepena u Vojvodini do 0 na jugu i istoku Srbije.

Uveče i tokom noći u Vojvodini će uslediti razvedravanje.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu se očekuje oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme uz moguće provejavanje slabog snega. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Temperatura od -4 do -3 stepena.

Prognoza za narednih sedam dana

Početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo vreme uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega.

Od srede se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, tokom dana biće suvo vreme, krajem perioda ponegde s kišom, a u košavskom području uslediće pojačanje jugoistočnog vetra.

(Sputnjik)

