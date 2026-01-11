VREME DANAS: Oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom
VREME u Srbiji danas oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom.
Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni.
Najniža temperatura od -8 stepeni na severu Vojvodine do -1 na istoku Srbije, a najviša od -4 stepena u Vojvodini do 0 na jugu i istoku Srbije.
Uveče i tokom noći u Vojvodini će uslediti razvedravanje.
Vreme u Beogradu
U glavnom gradu se očekuje oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme uz moguće provejavanje slabog snega. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.
Temperatura od -4 do -3 stepena.
Prognoza za narednih sedam dana
Početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo vreme uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega.
Od srede se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, tokom dana biće suvo vreme, krajem perioda ponegde s kišom, a u košavskom području uslediće pojačanje jugoistočnog vetra.
(Sputnjik)
Preporučujemo
OPREZ U SAOBRAĆAJU - RHMZ: Sneg, poledica i magla otežavaju vožnju
10. 01. 2026. u 20:25
SNEG I LED UGROŽAVAJU VOZAČE I PEŠAKE: Evo kako da ostanete bezbedni
10. 01. 2026. u 18:35
POLICIJA I VATROGASCI UZ GRAĐANE ŠIROM SRBIJE: Na terenu i u najtežim uslovima (FOTO)
10. 01. 2026. u 17:54
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
"PRIPADA NAMA - NE DANSKOJ, NI SAD" S Grenlanda poslata jasna poruka: "Niko nema pravo da odlučuje umesto nas"
LIDERI pet najvećih političkih partija Grenlanda objavili su zajedničko pismo u kojem naglašavaju da Grenland nije deo ni SAD ni Danske, već da pripada Grenlanđanima, i da zahtevaju od Sjedinjenih Američkih Država da nemaju nikakvu kontrolu nad tim ostrvom.
10. 01. 2026. u 11:52
Komentari (0)