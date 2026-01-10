VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE I REŠIO PROBLEM: Svim zaposlenima "Apoteke Beograd" overene zdravstvene knjižice za ceo prvi kvartal (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nedavno je prilikom polaganja kamena-temeljca novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni „Banjica“ govorio i o problemu zaposlenih u Apoteci Beograd, kojima nisu bili uplaćeni doprinosi i overene zdravstvene knjižice.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Vučić je tada obećao da će ovaj problem biti rešen, da će knjižice biti overene, ali i izrazio negodovanje što sa ženama zaposlenim u ovoj ustanovi, među kojima ima i trudnica i onih koje čekaju na vantelesnu oplodnju, o ovom problemu niko nije seo i razgovarao.

- Poludeo sam potpuno juče, izgubio sam glas, žalile su se neke žene koje rade u Apotekama ovde u Beogradu, neke su trudnice, osam meseci im doprinosi nisu uplaćeni! Neke žene čekaju na vantelesnu oplodnju, ne mogu da plate i tako dalje. Ja sve razumem da postoje teškoće u određenim firmama, aman primite te ljude, primte te žene, razgovarajte sa njima, ko god da treba. Naterao sam Anu Brnabić da ih primi i da razgovara sa njima, i da vidimo da nađemo rešenje za te ljude. Sedite, razgovarajte. Mislite da ja ne znam da ima problema? Kako možeš da gledaš tu trudnicu i da znaš da čekalj to, kako možeš da gledaš tu ženu koja ide na vantelesno, a da joj nisi obezbedio doprinose? Pa bar je primi i razgovaraj, reši problem. Rešićemo mi sada taj problem, nije važno! - rekao je tom prilikom predsednik Srbije.

Baš kao što je predsednik Srbije i obećao 27. decembra, ovaj problem je rešen.

Naime, kako smo juče saznali, svim zaposlenima "Apoteke Beograd" overene su zdravstvene knjižice za ceo prvi kvartal tekuće godine.

