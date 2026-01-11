NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja 15.00 Fiorentina - Milan X2 (1.30)



20.45 Inter - Napoli 1&2-5 (2.30) 20.00 Barselona - Real Madrid GG&3+ (1.55)20.45 Inter - Napoli 1&2-5 (2.30) Ukupna kvota: 4.63

Milanu su potrebni bodovi da bi ostao u trci za titulu, Fiorentini da bi ostala u ligi, tako da bi mogli gledati veoma zanimljiv meč, a mi blagu prednost dajemo kvalitetnijem gostu.

Barsa i Real igraju finale Superkupa, tradicionalno igraju na golove u poslednje vreme, ništa manje ne očekujemo ni večeras, a vredi podsetiti da je u prošlogodišnjem finalu Barsa slavila s 5:2.

Vreme je da Inter pobedi neki veliki italijanski derbi, Napoli ima probleme sa povredama, nije izgledao dobro protiv Verone i "neroazuri" bi to morali iskoristiti, te napraviti veliki korak ka tituli.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć