TRAMP O HAPŠENJU PUTINA: Ne smatram to da bi bilo nužno, uvek sam imao sjajan odnos sa njim
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne smatra nužnim hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina, ističući da i dalje veruje u mogućnost dogovora kojim bi se okončao rat u Ukrajini.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas novinarima da ne smatra da bi hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina "bilo nužno".
Njegov komentar usledio je nakon što su ga novinari, tokom sastanka sa čelnicima velikih naftnih kompanija, upitali da li bi ikada razmotrio primenu istih mera prema Rusiji kakve je preduzeo u Venecueli protiv predsednika Nikolasa Madura.
"Uvek sam imao sjajan odnos s njim. Veoma sam razočaran. Okončao sam osam ratova. Mislio sam da će ovaj biti negde u sredini ili možda jedan od lakših", izjavio je Tramp.
Američki predsednik dodao je da je optimista kada je reč o postizanju dogovora o okončanju rata u Ukrajini.
