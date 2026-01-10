RIM SANJA LIGU ŠAMPIONA: Vučica dočekuje neroverde u idealnom trenutku

Roma će od 18 časova na "Olimpiku" pokušati da veže dve pobede i dodatno učvrsti kandidaturu za plasman u Ligu šampiona, dok Sasolo stiže u Rim uzdrman posle teškog poraza od Juventusa. Razlika u formi i ambicijama deluje jasno, ali istorija međusobnih duela upozorava da opuštanja ne sme biti.

"Vučica" je u sredu konačno prekinula mini-krizu i slavila u Lećeu sa 2:0, a strelci su bili Evan Ferguson i Artem Dovbik – dvojica napadača koji su često bili na meti kritika.

Ta pobeda je došla u pravom trenutku, jer je Roma prethodno nanizala poraze od Napolija, Kaljarija i Juventusa i ispala iz top 4. Ipak, sa 36 bodova na polovini sezone, Rimljani stoje znatno bolje nego lane i realno su u trci za povratak u elitno evropsko takmičenje.

Đan Pjero Gasperini insistira na stabilnosti i već sada najavljuje pojačanja u januaru, ali fokus je trenutno na bodovima. Roma je u oktobru slavila u Ređo Emiliji protiv Saszola (1:0), a na Olimpiku generalno ima dobar skor protiv ovog rivala, iako su "neroverdi" u decembru 2023. uspeli da iznenade pobedom 4:3.

Sa druge strane, gost se posle ekspresnog povratka iz Serije B solidno snašao, ali forma je u padu. Porazi od Torina i Juventusa, uz remije sa Parmom i Bolonjom, spustili su ih na sredinu tabele.

Težak poraz od 3:0 protiv "stare dame" sredinom nedelje, uz dva primljena gola u razmaku od dva minuta, dodatno je naglasio defanzivne probleme.

Što se tiče izostanaka, Roma će biti bez povređenog Dovbika, kao i suspendovanog Brajana Kristantea, dok je Lorenzo Pelegrini i dalje van stroja.

Ipak, vraćaju se Manćini i Ermoso, što stabilizuje odbranu.

U napadu se očekuje da Ferguson ponovo predvodi liniju, uz povratak Matijasa Suelea u startnu postavu.

Sasolo dolazi bez nekoliko važnih imena – Domeniko Berardi je povređen, dok je Kulibali na AFKON-u. Andrea Pinamonti, koji ima dobar učinak protiv Rome, biće glavna napadačka pretnja, ali bez prave podrške sa bokova.

Sve ukazuje na to da Roma ima jasnu prednost, posebno pred domaćom publikom, a kada na to dodamo da domaćini igraju izuzetno tvrd fudbal ove sezone, jasno je da uz fiks možemo očekivati i mali broj pogodaka na "Olimpiku".

