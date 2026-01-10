MODUS OPERANDI AMERIČKIH SNAGA - "Prvo pucaj, pitaj kasnije": Ubistvo žene u Mineapolisu otvorilo nove-stare rane u SAD u izbornoj godini

U JUTARNjIM časovima 7. januara u Mieapolisu ubijena je Rene Nikol Gud (37). Samohranu majku troje dece ubio je federalni policajac, pripadnik ICE (Immigration and Customs Enforcement), službe čiji zadat je da lovi ilegalne imigrante po SAD.

Gledajući video snimak ubistva niko sa sigurnošću ne može da kaže ko je kriv, federalac ili Nikol. I upravo to je varnica koja je opet izazvala proteste u Mineapolisu (i drugim gradovima u SAD) protiv brutalnosti policije, direktno, i protiv Trampove politike prema imigrantima. Sumorno podsećanje na ubistvo Džordža Flojda.

Sam događaj, ukratko, policija zaustavlja vozilo, naoružani federalci izlaze i prilaze SUV u kome je bila Nikol sa partnerkom, vičući joj da izađe, i pokušavajući da otvore vrata. Vozilo kreće, policajac koji se već postavio ispred puca. Tri metka smrtno su pogodila Nikol, a vozilo se zaustavilo udarivši u drugo.

Da li je policajac pucao u samoodbrani, kako tvrdi šefica Domovinske bezbednosti, Kristi Noem, ili je prekoračio svoja ovlašćenja odlučiće istraga poverena FBI (zbog čega su guverner Minesote (demokrata) i gradonačelnik protestvovali jer su izostavljeni...), tužilaštvo i sud.

Protesti koji su se potom rasplamsali samo su potvrdili ono što svi u SAD znaju i osećaju, duboku podelu društva.

Takođe postavlja se pitanje da li je trebala da posluša ili je to bila iskonska reakcija bekstva od opasnosti? Građani su opravdano uplašeni, jer američke policijske snage često, ako ne i po pravilu operišu po modelu "Prvo pucaj, pitaj kasnije".

U takvoj Americi sasvim je opravdano da građani osećaju strah za sigurnost od teško naoružanih policijskih snaga.

Tramp je poslao 2.000 federalaca u Mineapolis. Na terenu to izgleda kao konstantna prisutnost neoznačenih kombija, taktičkih jedinica u oklopu i racija na radnim mestima, školama i u stambenim četvrtima.

Trampova politika prema imigraciji doživljava otvoren otpor. Negde toliko jak da ICE službenici odlaze iz četvrti neobavljenog posla, neki bi rekli, bežeći pred građanima.

Ameriku, a posebno Trampa i republikance, čekaju izuzetno bitni tzv. među izbori, na polovini predsedničkog mandata koji bi u slučaju pobede demokrata zakomplikovali život predsedniku SAD.

On je to nedavno i rekao, pozvavši republikance da se uozbilje i dobiju izbore.

Trampova administracija pokušava da iskoristi slučaj u svoju korist.

Njegov najbliži saradnik, potpredsednik Džej Di Vens je veoma oštro prebacio krivicu na Rene Gud, ustvrdivši da je njena levičarska ideologija kriva za njeno ponašanje i – smrt.

Ni kriva ni dužna, Rene Nikol Gud postala je vododelnica za Amerikance. Na one koji podržavaju i one se protive Trampu i njegovoj politici. Jedino što je tu počast platila glavom.

