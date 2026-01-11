KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
EREDIVIZIJA
14.30 Telstar - Ajaks UG 3+ (sa 1,58 na 1,50)
SERIJA A
15.00 Fiorentina - Milan X (sa 3,77 na 3,25)
20.45 Inter - Napoli 1 (sa 1,80 na 1,70)
BUNDESLIGA
17.30 Bajern Minhen - Volfsburg 1 (sa 1,17 na 1,10)
ŠPANSKI SUPERKUP
20.00 Barselona - Real Madrid GG (sa 1,55 na 1,38)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
RIM SANjA LIGU ŠAMPIONA: Vučica dočekuje neroverde u idealnom trenutku
10. 01. 2026. u 07:12
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
10. 01. 2026. u 10:00
SRBIJA SLAVI, HRVATSKA TUGUJE: Crvena zvezda nokautirala giganta iz Zagreba!
Crvena zvezda je "pokorila Zagreb"!
06. 01. 2026. u 18:36
DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)
Novak Đoković se pobrinuo da najnovije vesti iz tenisa - budu nesvakidašnje.
06. 01. 2026. u 15:38
"PRIPADA NAMA - NE DANSKOJ, NI SAD" S Grenlanda poslata jasna poruka: "Niko nema pravo da odlučuje umesto nas"
LIDERI pet najvećih političkih partija Grenlanda objavili su zajedničko pismo u kojem naglašavaju da Grenland nije deo ni SAD ni Danske, već da pripada Grenlanđanima, i da zahtevaju od Sjedinjenih Američkih Država da nemaju nikakvu kontrolu nad tim ostrvom.
10. 01. 2026. u 11:52
Komentari (0)