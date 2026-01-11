TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

Тип редакција

11. 01. 2026. u 06:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове недеље

Foto: Profimedia

EREDIVIZIJA

14.30 Telstar - Ajaks UG 3+ (sa 1,58 na 1,50)

SERIJA A

15.00 Fiorentina - Milan X (sa 3,77 na 3,25)

20.45 Inter - Napoli 1 (sa 1,80 na 1,70)

BUNDESLIGA

17.30 Bajern Minhen - Volfsburg 1 (sa 1,17 na 1,10)

ŠPANSKI SUPERKUP

20.00 Barselona - Real Madrid GG (sa 1,55 na 1,38)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?
Politika

0 0

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?

SMRT članova porodice jedan je od najtežih trenutaka u životu i veliki broj ljudi ima potrebu da ispoštuje običaje koji postoje vezano za davanje sedam dana, 40 dana, šest meseci i godinu dana. Verski analitičar Draško Đenović objasnio je kad se tačno daju navedeni dani.

10. 01. 2026. u 19:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUČE SU DOBILI SINA PRVENCA: Ko je misteriozna Teodora, supruga Alekse Avramovića?

JUČE SU DOBILI SINA PRVENCA: Ko je misteriozna Teodora, supruga Alekse Avramovića?