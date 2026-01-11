DANAS SLAVIMO SVETIH 14000 MLADENACA VITLEJEMSKIH: Morate ispoštovati ovaj običaj

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetih 14.000 mladenaca vitlejemskih u znak sećanja na masovni pokolj muške dece koju je naredio izraelski kralj Irod Veliki.

Foto: Printscreen/Jutjub

Vernici smatraju da se ovaj događaj obeležava u znak onih koji su nepravdno postradali ili doživeli neko zlo zbog vere. Veruje se da na ovaj dan treba provesti u molitvi i obratiti se bogu da sačuva sve one koji proživljavaju stradanje.

Foto: SPC

Molitva ima posebno značanje i donosi posebnu zaštitu od boga:

- Stradanjima Svetih, koji su postradali za Tebe, umoljen budi Gospode, i sve naše bolesti isceli, molimo Ti se, Čovekoljupče - glase reči molitve koju bi trebalo da izgovorite na današnji dan kakao nalažu običaji našeg naroda.

U jevanđelju po Mateji opisan je ovaj događaj, a prema njegovom pričanju, kralj Irod je naredio pokolj muške dece kako bi sačuvao svoj presto od novog kralja koji se rodio, Isusa.

Kralj se mnogo razbesneo što se mudraci nisu vratili iz Vitlejema da mu saopšte vest o Isusovom rođenju, novom caru Izraela. Usled gneva koji ga je obuzeo, Irod naredi da se pobiju sva deca, što je, po priči jevanđelja, bilo sprovedeno doslovce i na najstrašniji način.

Vojnici su napravili veliki masakar nad nevinom decom. Neke su posekli mačem, neke izgazili nogama, neke razbili u kamen. O ovom tužnom dogođaju Matija je napisao da se jauk majki čuo sve do nebesa:

- Glas u Rami ču se, plač i ridanje i naricanje mnogo, Rahila oplakuje decu svoju, i neće da se utješi, jer ih nema.

Kralj Irod je toliko bio pohlepan za vlašću da je počeo da gubi razum. Najpre je od Zaharaije tražio njegovog sina Jovana misleći da je on novi kralj. Kako on nije predao svoga sina, kralj naredi da se ubije. Tako se pokolj nastavio dok Irod ne ubi svu decu, a potom se okomio na jevrejske starešine, koji su mu govorili gde se rodio mesija, ali su te informacije bile lažne.

Zatim je počeo da ubija i članove svoje porodice. Najpre je naredio da se ubije njegov brat, potom sestra, čak je Irod ubio i svoja tri sina, dok ga nije stigla božja kazna.

Irod je zbog ovih zlodela počeo naglo da gubi zdravlje. Najpre je počeo da mu se trese čitavo telo, pa su se pojavile gnojne rane na nogama. Iz tih rana su počeli da izlaze crvi i da se širi nesnosan smrad. Videvši da je došao kraj, Irod naredi da se pobiju svi članovi njegove porodice kako se ne bi radovali smrti koja ga sustiže. Ovo je bilo i poslednje zlodelo kralja koji je počinio toliko ubistava nad svojim narodom. Kada je preminuo, jevanđelista Matija prenosi da je njegova duša otišla direktno kod đavola.

(Republika)

BONUS VIDEO:

Kurtijevim policajcima smeta i kada Srbi proslavljaju Božić