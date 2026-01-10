Svet

200 MILIONA FUNTI! Počele pripreme u Evropi: London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

Марија Стевановић
Marija Stevanović

10. 01. 2026. u 07:36

VELIKA Britanija je izdvojila 200 miliona funti za pripreme za moguće raspoređivanje trupa u Ukrajini, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Foto Tanjug/AP

„Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili potvrđuje da je 200 miliona funti sterlinga opredeljeno za ovu godinu i da će biti usmereno na pripreme za eventualno raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu britanske vlade.

Kako se navodi, ta sredstva uključuju modernizaciju vozila, komunikacionih sistema, sistema zaštite od bespilotnih letelica i nabavku dodatne opreme za zaštitu trupa, što će obezbediti spremnost snaga za raspoređivanje ukoliko bude potrebno

Prema dokumentu, sredstva se izdvajaju iz osnovnog odbrambenog budžeta kraljevstva i imaju za cilj da pošalju signal saveznicima i protivnicima Britanije, uključujući nameru Londona da predvodi multinacionalne snage u Ukrajini.

Ranije je u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova saopšteno da je bilo kakav scenario raspoređivanja trupa država članica NATO-a u Ukrajini kategorički neprihvatljiv za Rusiju i da nosi rizik oštre eskalacije.

U tom ministarstvu su izjave o mogućem slanju kontingenta iz zemalja članica Alijanse u Ukrajinu, koje su se čule u Velikoj Britaniji i drugim evropskim državama, nazvali podsticanjem nastavka borbenih dejstava.

