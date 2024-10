TRI TREĆAKA ŠKOLE U MLADENOVCU SLOMILA NOS PETAKU: Gurali ga, gađali kesom sa staklenom teglom, dečak operisan

TROJICA učenika trećeg razreda Osnovne škole "Momčilo Živojinović" u Mladenovcu slomila su nos desetogodišnjaku, inače učeniku petog razreda pomenute osmoletke.

Povređeni mališan zadobio je prelom leve nosne kosti, nosna piramida je pomerena u desno i spad nosne kosti levo. Dečak je u petak operisan, a roditelji su doneli odluku da ga odmah nakon što se oporavi ispišu iz škole.

Fizičkom nasilju, prethodilo je četiri dana verbalnog i fizičkog zlostavljanja, a sve zbog načina odevanja i povučenosti desetogodišnjaka.

- Do nasilja je došlo 20. septembra nakon završetka časova. U 17 časova sin je krenuo kući, a na izlazu iz škole, na terenu su ga sačekala tri dečaka. Jedan od dečaka ga je gurnuo, moj sin je vratio tom dečaku, onda ga je drugi gurnuo, a onda su ga gađali sa kesom za likovno u kojoj je bila staklena tegla. To je uspeo da izbegne - priča vidno uznemirena majka povređenog deteta.

Objašnjava da su dečaci pokušali da ga udare i granom, kao i da ga je jedan od dečaka udario pozadi u glavu.

- Moj sin se okrenuo i odgurnuo to dete koje ga je gurnulo i taj dečak ga je tada udario u predelu nosa i krenula je krv, detetu se zamutilo, on tvrdi da nije izgubio svest, ali se ne seća da li je pao ili ne. Seća se da se pojavio čovek koji je te dečake zaustavio, oni bi nastavili da nije došao! On ih je oterao, a sin je krenuo ka kući - priseća se ova majka.

Navodi da je otac dečaka odmah otišao u PP službu škole da prijavi šta se dogodilo.

- Odveli smo ga u Hitnu pomoć, dobio je uput za ORL kliniku KCS, a pregledan je i od strane hirurga u Tiršovoj. Hirurg je obavestio policiju, došla su tri policajca i uzela izjavu od nas.Na ORL klinici je utvrđeno da dete ima prelom leve nosne kosti, nosna piramida pomerena u desno i spad nosne kosti levo. U petak je operisan, urađena je repozicija nosa - navodi sagovornica Kurira.

Kaže da se njen sin našao na meti napada ovih dečaka zbog načina odevanja i povučenosti.

- Počeli su da ga maltertiraju na putu do kuće, ta deca žive u istom naselju kao moje dete i bivši suprug. Zadirkivali su ga zato što je tih, miran i povučen, ali i zato što ne nosi firmiranu garderobu. Nama sin nije prijavio to da ga maltertiraju zato što mu je jedan od napada pripretio jer je otac tog dečaka nadređeni njegovom ocu, rekao mu je i da će dobiti otkaz ukoliko se bude žalio - tvrdi majka povređenog dečaka.

Iz škole im se, navodi ona, niko ne obraća.

- Dan pre operacije stiže nam obaveštenje od škole da dođemo sa detetom u petak da da izjavu, iako su znali da on tog dana ima operaciju. Sin je napisao tu izjavu, ja sam im poslala poštom. U tom pozivu je stajalo ime samo jednog deteta, druga dvojica se ne spominju! Direktor je, kako čujem, ovo okarakterisao kao povredu drugog stepena, što nije, ovo je treći stepen i teška telesna povreda! Dobili smo informaciju da su sva trojica pod pojačanim nadzorom. Ispisaćemo ga iz škole, čekamo i pregled kod pishologa. Treba da krene i na terapiju, ima strahove, plale noću, jako je loše - zaključila je ona.

