ZAHLAĐENJE MOGUĆE TEK OD OVOG DATUMA: Paklene temperature u Srbiji, leto nas neće tako lako napustiti

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod rano jutros je izdao upozorenje na visoke temperature za područje Srbije do 26. avgusta.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

- Danas i sutra i početkom sledeće sedmice postepen porast temperature, pa se najviša dnevna temperatura očekuje u većini mesta od 33 do 37 stepeni - kažu iz RHMZ.

I Marko Čubrilo, u svojoj prognozi, kaže da će narednih dana biti znatno toplije od proseka.

- Retkih pljuskova i za nekoliko stepeni niže temperature može biti oko 27. avgusta i 1. septembra, a konkretnije osveženje uz češće padavine za sada nije na vidiku pre negde oko 7. septembra - kaže Čubrilo.

Evo kako to izgleda malo detaljnije.

Do kraja nedelje u i ponedeljak pretežno sunčano i izuzetno toplo uz slab vetar. Dnevni maksimum u intervalu od 32 do 36, a lokalno i oko 39 stepeni Celzijsa. U ponedeljak posle podne retko moguća pojava pljuska, kaže Čubrilo.

- U naredni utorak i sredu nad nama će se nalaziti manja količina nestabilnog vazduha u višim slojavima atmosfere (visinski cikon), dok će se pri tlu zadržavati dominacija anticiklona. To će usloviti nestabilniju atmosferu, ali opet samo uz lokalnu pojavu grmljavinskih pljuskova i ređe lokalnih nepogoda koji samo na malom prostoru od nekoliko kilometara kvadratnih mogu ublažiti ili prekinuti sušu, ali s obzirom na lokalnost tih padavina suša će se nad većim delom regiona nastaviti. Tih dana malo manje vrelo uz maksimume od 27 do 33 stepena Celzijusa. Vetar će i dalje biti slab osim u zoni pljuskova gde nakratko može biti jak, severoistočni.

Zatim ponovo manje nestabilnosti, ali zbog blizine visinskog ciklona verovatno ne sasvim stabilno, tako da će i dalje biti mogući lokalni pljuskovi, posebno oko 1. septembra.

Temperatura će biti nešto umerenja u odnosu na onu na koju smo navikli tokom ovog leta, ali će i dalje biti znatno iznad proseka, barem do oko 6. septembra i trebalo bi da se kreće od 27 do 33 stepena u podne. Konkretnija promena vremena za sada nije na vidiku barem do oko 6. septembra - naveo je on u svojoj analizi vremenskih prilika.

(MONDO)

BONUS VIDEO: POGLEDAJTE POŽAR U FABRICI U LESKOVCU