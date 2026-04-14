Naučnici upozoravaju: Autizam kod dece se previše često pogrešno dijagnostikuje
AUTORI nedavno objavljene naučne studije upozoravaju da se autizam kod dece previše često pogrešno dijagnostikuje što odvlači resurse od onih kojima je podrška najpotrebnija.
-Autizam kod dece može biti previše često pogrešno dijagnostikovan, a pogrešno pripisivanje ovog stanja anksioznoj deci moglo bi da ima štetne posledice, upozoravaju istraživači, prenosi britanski dnevnik Tajms.
Stručnjaci su naveli da neuobičajena ponašanja poput teškoća u održavanju kontakta očima ili hodanja na prstima ili na prednjem delu stopala koja se često smatraju znacima autizma kod dece, ne ukazuju uvek na razvojni poremećaj.
-Pogrešno dijagnostikovanje autizma ostavlja bez podrške najranjivije, one koji ne mogu sami da se staraju o sebi i njihove iscrpljene porodice koje se neprekidno staraju o svojoj deci, navodi se u studiji.
Istraživači Lester Liao, pedijatar u Dečijoj bolnici u Montrealu u Kanadi i Erik Fombon, direktor odseka za istraživanje autizma na Univerzitetu za zdravlje i nauku Oregona u Portlandu doveli su u pitanje metode dijagnostikovanja ovog poremećaja, pozivajući se na studiju koja je pokazala da skoro polovina dece kojoj je postavljena dijagnoza autizam ne ispunjava kriterijume za tu dijagnozu nakon drugog specijalističkog pregleda.
Tanjug
Preporučujemo
NAUČNICI UPOZORAVAJU: AI utiče na naš mozak nakon samo 10 minuta upotrebe
13. 04. 2026. u 22:00
NOVO ISTRAŽIVANjE: Otkriveno kada su prvi ljudi naselili Australiju
12. 04. 2026. u 00:22
NOVA MISTERIJA NA DNU OKEANA: Naučnici otkrili neobičnu formaciju na (VIDEO)
11. 04. 2026. u 23:45
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
