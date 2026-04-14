Naučnici upozoravaju: Autizam kod dece se previše često pogrešno dijagnostikuje

Predrag Stojković

14. 04. 2026. u 20:22

AUTORI nedavno objavljene naučne studije upozoravaju da se autizam kod dece previše često pogrešno dijagnostikuje što odvlači resurse od onih kojima je podrška najpotrebnija.

Foto: Photo by Bermix Studio on Unsplash

-Autizam kod dece može biti previše često pogrešno dijagnostikovan, a pogrešno pripisivanje ovog stanja anksioznoj deci moglo bi da ima štetne posledice, upozoravaju istraživači, prenosi britanski dnevnik Tajms.

Stručnjaci su naveli da neuobičajena ponašanja poput teškoća u održavanju kontakta očima ili hodanja na prstima ili na prednjem delu stopala koja se često smatraju znacima autizma kod dece, ne ukazuju uvek na razvojni poremećaj.

-Pogrešno dijagnostikovanje autizma ostavlja bez podrške najranjivije, one koji ne mogu sami da se staraju o sebi i njihove iscrpljene porodice koje se neprekidno staraju o svojoj deci, navodi se u studiji.

Istraživači Lester Liao, pedijatar u Dečijoj bolnici u Montrealu u Kanadi i Erik Fombon, direktor odseka za istraživanje autizma na Univerzitetu za zdravlje i nauku Oregona u Portlandu doveli su u pitanje metode dijagnostikovanja ovog poremećaja, pozivajući se na studiju koja je pokazala da skoro polovina dece kojoj je postavljena dijagnoza autizam ne ispunjava kriterijume za tu dijagnozu nakon drugog specijalističkog pregleda.

Tanjug

Preporučujemo

Pročitajte više

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

Ključ je u kiseoniku: Boravak na planini obara šećer
"Ključ" je u kiseoniku: Boravak na planini "obara" šećer

NOVA studija, objavljena u časopisu Cell Metabolism, sugeriše da u uslovima niskog sadržaja kiseonika, što se dešava kada se boravi na visokim nadmorskim visinama, crvena krvna zrnca mogu da deluju kao "skladište glukoze" i da je apsorbuju znatno više iz krvotoka nego što se ranije pretpostavljalo.

Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!

Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!