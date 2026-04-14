Naučnici upozoravaju: Autizam kod dece se previše često pogrešno dijagnostikuje

AUTORI nedavno objavljene naučne studije upozoravaju da se autizam kod dece previše često pogrešno dijagnostikuje što odvlači resurse od onih kojima je podrška najpotrebnija.

Foto: Photo by Bermix Studio on Unsplash

-Autizam kod dece može biti previše često pogrešno dijagnostikovan, a pogrešno pripisivanje ovog stanja anksioznoj deci moglo bi da ima štetne posledice, upozoravaju istraživači, prenosi britanski dnevnik Tajms.

Stručnjaci su naveli da neuobičajena ponašanja poput teškoća u održavanju kontakta očima ili hodanja na prstima ili na prednjem delu stopala koja se često smatraju znacima autizma kod dece, ne ukazuju uvek na razvojni poremećaj.

-Pogrešno dijagnostikovanje autizma ostavlja bez podrške najranjivije, one koji ne mogu sami da se staraju o sebi i njihove iscrpljene porodice koje se neprekidno staraju o svojoj deci, navodi se u studiji.

Istraživači Lester Liao, pedijatar u Dečijoj bolnici u Montrealu u Kanadi i Erik Fombon, direktor odseka za istraživanje autizma na Univerzitetu za zdravlje i nauku Oregona u Portlandu doveli su u pitanje metode dijagnostikovanja ovog poremećaja, pozivajući se na studiju koja je pokazala da skoro polovina dece kojoj je postavljena dijagnoza autizam ne ispunjava kriterijume za tu dijagnozu nakon drugog specijalističkog pregleda.

Tanjug

