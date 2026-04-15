Oprezno sa hranom posle Vaskršnjeg posta: Uz čaj od nane lakša mrsna trpeza

KADA posle višenedeljnog posta počnete da jedete masniju, jaču hranu, organizam često šalje jasne signale da mu je potreban predah.

Osećaj težine u stomaku, nadimanje i usporeno varenje nisu retkost, jer se digestivni sistem iz "lakšeg režima" naglo prebacuje na zahtevniju obradu hrane. Upravo tada, jednostavno i provereno rešenje dolazi iz prirode - čaj od nane.

Nana je vekovima poznata kao biljka koja umiruje želudac i olakšava varenje. Njeni aktivni sastojci, pre svega mentol, deluju tako što opuštaju glatke mišiće creva, smanjuju grčeve i podstiču prirodno kretanje hrane kroz digestivni trakt.

Bez kuvanja ZA pripremu čaja od nane važi pravilo da se ne kuva. Čaj se priprema jednostavno - kašičica suve nane prelije se vrelom vodom, poklopi i ostavi desetak minuta. Pije se topao, najbolje nakon obroka. Već jedna do dve šolje dnevno mogu da budu dovoljne da se ublaže tegobe i olakša prelaz na mrsnu ishranu.

Zbog toga šolja toplog čaja od nane posle obroka može brzo da ublaži neprijatan osećaj nadutosti i "težine", koji se često javlja kada se posle posta unesu jaja, meso i masnija hrana.

Posebna vrednost ovog čaja je u tome što ne stimuliše varenje agresivno, već ga dovodi u ravnotežu. To je naročito važno u prelaznom periodu, kada želudac i jetra još nisu "uhvatili ritam" sa novim načinom ishrane.

Redovno konzumiranje nane tokom nekoliko dana nakon praznika može pomoći da se varenje postepeno normalizuje, bez potrebe za jačim preparatima.