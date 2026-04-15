Dr Novosti

Oprezno sa hranom posle Vaskršnjeg posta: Uz čaj od nane lakša mrsna trpeza

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

15. 04. 2026. u 07:00

KADA posle višenedeljnog posta počnete da jedete masniju, jaču hranu, organizam često šalje jasne signale da mu je potreban predah.

Опрезно са храном после Васкршњег поста: Уз чај од нане лакша мрсна трпеза

Foto: Depositphotos/Olivka888

Osećaj težine u stomaku, nadimanje i usporeno varenje nisu retkost, jer se digestivni sistem iz "lakšeg režima" naglo prebacuje na zahtevniju obradu hrane. Upravo tada, jednostavno i provereno rešenje dolazi iz prirode - čaj od nane.

Nana je vekovima poznata kao biljka koja umiruje želudac i olakšava varenje. Njeni aktivni sastojci, pre svega mentol, deluju tako što opuštaju glatke mišiće creva, smanjuju grčeve i podstiču prirodno kretanje hrane kroz digestivni trakt.

Bez kuvanja

ZA pripremu čaja od nane važi pravilo da se ne kuva. Čaj se priprema jednostavno - kašičica suve nane prelije se vrelom vodom, poklopi i ostavi desetak minuta. Pije se topao, najbolje nakon obroka. Već jedna do dve šolje dnevno mogu da budu dovoljne da se ublaže tegobe i olakša prelaz na mrsnu ishranu.

Zbog toga šolja toplog čaja od nane posle obroka može brzo da ublaži neprijatan osećaj nadutosti i "težine", koji se često javlja kada se posle posta unesu jaja, meso i masnija hrana.

Posebna vrednost ovog čaja je u tome što ne stimuliše varenje agresivno, već ga dovodi u ravnotežu. To je naročito važno u prelaznom periodu, kada želudac i jetra još nisu "uhvatili ritam" sa novim načinom ishrane.

Redovno konzumiranje nane tokom nekoliko dana nakon praznika može pomoći da se varenje postepeno normalizuje, bez potrebe za jačim preparatima.

Ključ je u kiseoniku: Boravak na planini obara šećer
"Ključ" je u kiseoniku: Boravak na planini "obara" šećer

NOVA studija, objavljena u časopisu Cell Metabolism, sugeriše da u uslovima niskog sadržaja kiseonika, što se dešava kada se boravi na visokim nadmorskim visinama, crvena krvna zrnca mogu da deluju kao "skladište glukoze" i da je apsorbuju znatno više iz krvotoka nego što se ranije pretpostavljalo.

14. 04. 2026. u 07:00

Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!

