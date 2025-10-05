Dr Novosti

HRANA ZA SRCE: Ovo povrće pozitivno utiče na rad kardio-vaskularnog sistema

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2025. u 00:33

UNOS vitamina, minerala i antioksidanana je preduslov za dobro zdravlje srca. U kom ih povrću ima najviše i koliko bi dnevno trebalo da ga pojedemo da bismo očuvali srčani mišić i zdravlje vaskularnog sistema?

ХРАНА ЗА СРЦЕ: Ово поврће позитивно утиче на рад кардио-васкуларног система

Foto: Piksabej

-Povrće i zeleniš su u osnovi većine planova zdrave ishrane - ove namirnice smanjuju rizik od razvoja hroničnih oboljenja, podstiču pravilan rad mozga, srca i krvnih sudova, navodi ruski gerijatar Olga Tkačeva. -U povrću ima puno vlakana, vitamina, minterala i biološki aktivnih jedinjenja kao što su antioksidansi i organske kiseline. Što je raznovrsniji izbor povrća u tanjiru, to je i širi spektar fitonutrijenata koje unosimo u organizam, navodi stručnjak. Koje se to povrće nalazi na spisku najzdravijeg za kardio-vaskularni sistem?

ZELENIŠ I MAHUNARKE

Spanać, zeleena salata, kupus, lišće svekle, zelen - ove namirnice su izvor velikog broja vitamina, kao i folne kiseline, luteina i zeoksantina. Ukoliko želite da budete zdravi i da vaš kardio-vaskularni sistem funkcioniše kao švajcarski sat Tkačeva preporučuje da zeleniš svakodnevno konzumirate u neograničenim količinama. Isto važi i za mahunarke (pasulj, grašak, bob, soju, sočivo): "Praktično u svim "plavim zonama" mahunarke su deo svakodnevne ishrane - dobra su alternativa mesu, a ujedno su bogate i zasićenim mastima, vitaminima B grupe i gvožđem", navodi stručnjak.

FERMENTISANO POVRĆE

Tradicionalna zimnica, poput kiselog kupusa i krastavčića, turšije i drugog fermentisanog povrća je izuzetno zdrava, jer sadrži velike količine vitamina C. "Fermentisane namirnice su prirodni probiotici, a svi znamo da mikroflira organizma utiče i na imunitet i rad mozga i srčanog sistema. Kiseli kupus je, recimo, i odličan prečišćivač krvi", dodaje Tkačeva govoreći u intervjuu za Komsomoljsku pravdu. Međutim, sa fermentisanom hranom ne treba preterivati - optimalno je da se tokom dana pojede par listova (ili kašika, zavisi od oblika) kiselog kupusa ili druge vrste zimnice, najbolje za večeru.

PEČURKE

Pojedine vrste pečuraka sadrže vitamin D u formi ergokalciferova, koji je posebno važan u jesenjem i zimskom periodu kada imamo manje sunčeve svetlosti, koja je prirodan izvor vitamina D. "Osim toga, pečurke su i glavni izvor beta-glukana - složenih polisaharida koji imaju snažno imunoregulatorno dejstvo i sposobnost aktivacije ćelija imuniteta koje su odgovorne za odbranu organizma od infekcija. Osim toga, beta-glukani dokazano smanjuju i nivo hroničnih upalnih procesa u organizmu, zahvaljujući čemu se održava i zdravlje kardio-vaskularnog sistema i njegov pravilan rad.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja