HRANA ZA SRCE: Ovo povrće pozitivno utiče na rad kardio-vaskularnog sistema
UNOS vitamina, minerala i antioksidanana je preduslov za dobro zdravlje srca. U kom ih povrću ima najviše i koliko bi dnevno trebalo da ga pojedemo da bismo očuvali srčani mišić i zdravlje vaskularnog sistema?
-Povrće i zeleniš su u osnovi većine planova zdrave ishrane - ove namirnice smanjuju rizik od razvoja hroničnih oboljenja, podstiču pravilan rad mozga, srca i krvnih sudova, navodi ruski gerijatar Olga Tkačeva. -U povrću ima puno vlakana, vitamina, minterala i biološki aktivnih jedinjenja kao što su antioksidansi i organske kiseline. Što je raznovrsniji izbor povrća u tanjiru, to je i širi spektar fitonutrijenata koje unosimo u organizam, navodi stručnjak. Koje se to povrće nalazi na spisku najzdravijeg za kardio-vaskularni sistem?
ZELENIŠ I MAHUNARKE
Spanać, zeleena salata, kupus, lišće svekle, zelen - ove namirnice su izvor velikog broja vitamina, kao i folne kiseline, luteina i zeoksantina. Ukoliko želite da budete zdravi i da vaš kardio-vaskularni sistem funkcioniše kao švajcarski sat Tkačeva preporučuje da zeleniš svakodnevno konzumirate u neograničenim količinama. Isto važi i za mahunarke (pasulj, grašak, bob, soju, sočivo): "Praktično u svim "plavim zonama" mahunarke su deo svakodnevne ishrane - dobra su alternativa mesu, a ujedno su bogate i zasićenim mastima, vitaminima B grupe i gvožđem", navodi stručnjak.
FERMENTISANO POVRĆE
Tradicionalna zimnica, poput kiselog kupusa i krastavčića, turšije i drugog fermentisanog povrća je izuzetno zdrava, jer sadrži velike količine vitamina C. "Fermentisane namirnice su prirodni probiotici, a svi znamo da mikroflira organizma utiče i na imunitet i rad mozga i srčanog sistema. Kiseli kupus je, recimo, i odličan prečišćivač krvi", dodaje Tkačeva govoreći u intervjuu za Komsomoljsku pravdu. Međutim, sa fermentisanom hranom ne treba preterivati - optimalno je da se tokom dana pojede par listova (ili kašika, zavisi od oblika) kiselog kupusa ili druge vrste zimnice, najbolje za večeru.
PEČURKE
Pojedine vrste pečuraka sadrže vitamin D u formi ergokalciferova, koji je posebno važan u jesenjem i zimskom periodu kada imamo manje sunčeve svetlosti, koja je prirodan izvor vitamina D. "Osim toga, pečurke su i glavni izvor beta-glukana - složenih polisaharida koji imaju snažno imunoregulatorno dejstvo i sposobnost aktivacije ćelija imuniteta koje su odgovorne za odbranu organizma od infekcija. Osim toga, beta-glukani dokazano smanjuju i nivo hroničnih upalnih procesa u organizmu, zahvaljujući čemu se održava i zdravlje kardio-vaskularnog sistema i njegov pravilan rad.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ZBOG ČEGA NAS BOLE ZGLOBOVI PRI NAGLOJ PROMENI VREMENA: Šta učiniti da bol prođe
04. 10. 2025. u 23:33
OTKRIVENA „PLANETA ODMETNICA“: Raste neverovatnom brzinom a ponaša se kao zvezda
04. 10. 2025. u 00:50
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)