ZBOG ČEGA NAS BOLE ZGLOBOVI PRI NAGLOJ PROMENI VREMENA: Šta učiniti da bol prođe
BOLOVI u zglobovima pri nagloj promeni vremena su izuzetno česta pojava danas, i to ne samo među starijom populacijom - zglobovi "zacvile" i kod pripadnika mlađih generacija.
Koji tačno mehanizam stoji iza ovakvog odgovora organizma i šta učiniti da se osećamo bolje, objasnila je ruski reumatolog.
Nagla promena vremena sa sobom nosi ne tako prijatne promene u organizmu, među kojima je i bol u zglobovima i kostima. Na ovakav odgovor tela utiču brojni faktori, među kojima nije samo uzrast, već i način života navodi ruski reumatolog Marija Gacanoga.
ZA BOL U ZGLOBOVIMA KRIV JE VAZDUŠNI PRITISAK
Nelagoda koja kod pojedinih ljudi prerasta i u tup, konstantan bol povezana je sa promenama u atmosferskom pritisku: "Kolebanja u vazduhu utiču, između ostalog, i na tonus vaskularnog sistema u telu, odnosno krvnih sudova koji "hrane" zglobove", navodi stručnjak.
-Posledično, menja se i nivo lučenja sinovijalne tečnosti koja se nalazi u zglobnim džepovima, usled čega dolazi i do promene pritiska u njima. Ova promena zatim šalje impuls receptorima za bol, koji dalje šalju mozgu odgovarajuće signale, pojašnjava Gacanoga.
Ono što stručnjak naglašava jeste i da su ovakve promene najčešće karakteristične za povređene zglobove i da potpuno zdravo tkivo na ovakav način ne reaguje na nagle promene vremena, odnosno atmosferskog pritiska, piše ruski portal Izvestija.
OVI SAVETI RUSKOG STRUČNjAKA SU ZLATA VREDNI
Kako bismo umanjili osećaj bola u zglobovima neophodno je pre svega eliminisati inicijalni problem: da li je to prekomerna telesna masa, sedentarni način života koji je doveo do problema sa zglobovima i kostima ili nešto treće ustanoviće reumatolog ili ortoped.
Ono što se takođe savetuje, naravno, nakon analize krvi i uz obaveznu konsultaciju sa lekarom, jeste unos dodatne količine vitamina i minerala, poželjno kroz ishranu, a u slučaju većeg deficita - i putem odgovarajuće suplementacije.
I najvažnije od svega jeste redovna briga o sopstvenom zdravlju - dakle, ne "gašenje požara" kada organizam već jasno pošalje signal da nešto nije kako treba, već preveniranje svih mogućih problema redovnom fizičkom aktivnošću, izbalansiranom ishranom i kvalitetnim snom.
