ZBOG ČETKICE ZA ŠMINKU OSTALA NEPOKRETNA: Pozajmila od drugarice i ostala nepokretna

AUSTRALIJANKA Džo Gilšrist iz Kvinslenda doživela je životnu tragediju nakon što je koristila naizgled bezopasan predmet svoje prijateljice – četkicu za šminku.

U to vreme, njena prijateljica imala je infekciju izazvanu bakterijom Staphulococcus aureus, a da toga nije bila ni svesna.

Džo je samo htela da prekrije malu bubuljicu na licu i pozajmila je četkicu za puder od prijateljice. Ali bakterija koja se prenela preko četkice bila je smrtonosna: MRSA soj (meticilin-rezistentni Staphulococcus aureus), otporan na većinu antibiotika.

Bakterija je kroz ranicu ušla u krvotok i počela da napada njeno telo. U roku od nekoliko dana, infekcija je zahvatila kičmeni stub i počela da guši kičmenu moždinu.

- U jednom trenutku mislila sam da ću umreti. Bila sam na operacionom stolu, hiperventilirala, razmišljala o svom dvogodišnjem detetu koje me ima kao jedinog roditelja - ispričala je Džo za strane medije.

Rekli su joj da nikada više neće hodati

Pet meseci provela je u bolnici, a prognoze su bile sumorne. Lekari su joj rekli da će ostati invalid i da verovatno nikada više neće stati na noge. Ipak, zahvaljujući intenzivnoj rehabilitaciji i upornosti, Džo je uspela da ponovo nauči da hoda, pa čak i da trči.

- Bilo je to pravo čudo. Od potpunog gubitka pokretljivosti do toga da mogu da trčim, nisam verovala da je moguće - izjavila je.

Lekari upozoravaju: ne delite lične predmete

Singapurski lekar dr Semjuel Čoudhari podelio je njenu priču na društvenim mrežama kako bi upozorio javnost: "Ovo se može desiti bilo kome. Ne delite četkice za šminku, peškire, brijače, sve što dolazi u kontakt s kožom.

Džo sada otvoreno govori o svojoj borbi kako bi druge žene upozorila na rizike koje nosi deljenje ličnih stvari. Apeluje na sve da slušaju svoje telo i da ne ignorišu ni najmanje simptome.

- Život vam može podeliti loše karte, ali na vama je da odlučite da li ćete odustati ili se boriti. Ja sam izabrala da se borim - rekla je.

