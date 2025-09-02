Dr Novosti

TIHI ZNAKOVI POVIŠENOG ŠEĆERA U KRVI: Nikada ih ne treba ignorisati

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 00:00

NIVO šećera u krvi je od suštinske važnosti za pravilno funkcionisanje organizma. Ali, ako je taj nivo hronično povišen, organizam počinje da trpi, pa tiho sigalizira da nešto nije u redu.

ТИХИ ЗНАКОВИ ПОВИШЕНОГ ШЕЋЕРА У КРВИ: Никада их не треба игнорисати

Foto: Shutterstock

Kada jedete, telo pretvara ugljene hidrate u glukozu, "osnovno gorivo za organizam". Ta glukoza se zatim oslobađa u krvotok, a insulin pomaže da se ona prebaci u ćelije, gde se koristi kao energija. Kada taj završni korak ne funkcioniše, glukoza se nakuplja u krvi, što dovodi do povišenog šećera i pojave simptoma hiperglikemije, koji mogu biti pokazatelji dijabetesa.

-Povišen šećer u krvi, poznat i kao hiperglikemija, znači da ima previše glukoze u krvotoku. To se obično dešava zato što telo ne proizvodi insulin (dijabetes tip 1), ne proizvodi ga dovoljno (dijabetes tip 2), ili ga ne koristi efikasno (predijabetes i dijabetes tip 2), pojašnjavaju lekari. Međutim, hiperglikemija se može javiti čak i ako nemate dijabetes. Hiperglikemija ne mora odmah da bude očigledna i simptomi mogu biti postepeni i nejasni.

UČESTALO MOKRENjE

Često mokrenje može biti znak povišenog šećera u krvi. Telo pokušava da se izbori sa viškom glukoze tako što bubrezi pojačano izlučuju šećer zajedno sa vodom, što dovodi do učestalog odlaska u toalet.

POVEĆANA ŽEĐ

Telo je složen sistem, pa kako bubrezi pojačano izbacuju glukozu, a vi češće mokrite, tako počinjete da osećate sve veću žeđ. "Mozak registruje visoku glukozu i šalje signal da treba unositi više vode", objašnjavaju lekari. Možda ćete primetiti da sve češće posežete za flašicom vode, a mogu se javiti i simptomi dehidracije slabost, suva usta i osećaj iscrpljenosti.

UMOR

Hiperglikemija vas može učiniti slabim, iscrpljenim i "van sebe". Uopšteno, osećaćete se neobično i bez energije. Vremenom, možda ćete primetiti i druge jasne simptome povišenog šećera, poput pojačane žeđi i učestalog mokrenja.

STALNA GLAD

Kada je nivo šećera visok, glukoza ostaje "zarobljena" u krvotoku. Ćelije - kao što su one u mozgu, srcu i mišićima, ne dobijaju dovoljno šećera potrebnog za normalno funkcionisanje. Kao odgovor na to, telo može ući u tzv. režim gladi i izazvati pojačan osećaj gladi, čak i posle obroka, piše Rrevention, a prenosi Uahoo.

 

GUBITAK KILOGRAMA

Povišen šećer u krvi može izazvati nagli i neobjašnjiv gubitak telesne težine iz više razloga. Kada telo ne može da koristi glukozu kao izvor energije, počinje da troši masti i mišiće. "To je nezdrava vrsta mršavljenja", kažu lekari. Učestalo mokrenje i dehidracija takođe mogu doprineti gubitku kilograma.

Takođe, zamagljen vid, česte infekcije, sporo zaceljivanje rana, "sladak" dah iz usta, zbunjenost i mentalna konfuzija, kao i mučnina i stomačne tegobe su ozbiljni simptomi povišenog šećera u krvi koji mogu ukazivati na opasne komplikacije i zahtevaju lekarsku pažnju.

(rt.rs)

