TIHI ZNAKOVI POVIŠENOG ŠEĆERA U KRVI: Nikada ih ne treba ignorisati
NIVO šećera u krvi je od suštinske važnosti za pravilno funkcionisanje organizma. Ali, ako je taj nivo hronično povišen, organizam počinje da trpi, pa tiho sigalizira da nešto nije u redu.
Kada jedete, telo pretvara ugljene hidrate u glukozu, "osnovno gorivo za organizam". Ta glukoza se zatim oslobađa u krvotok, a insulin pomaže da se ona prebaci u ćelije, gde se koristi kao energija. Kada taj završni korak ne funkcioniše, glukoza se nakuplja u krvi, što dovodi do povišenog šećera i pojave simptoma hiperglikemije, koji mogu biti pokazatelji dijabetesa.
-Povišen šećer u krvi, poznat i kao hiperglikemija, znači da ima previše glukoze u krvotoku. To se obično dešava zato što telo ne proizvodi insulin (dijabetes tip 1), ne proizvodi ga dovoljno (dijabetes tip 2), ili ga ne koristi efikasno (predijabetes i dijabetes tip 2), pojašnjavaju lekari. Međutim, hiperglikemija se može javiti čak i ako nemate dijabetes. Hiperglikemija ne mora odmah da bude očigledna i simptomi mogu biti postepeni i nejasni.
UČESTALO MOKRENjE
Često mokrenje može biti znak povišenog šećera u krvi. Telo pokušava da se izbori sa viškom glukoze tako što bubrezi pojačano izlučuju šećer zajedno sa vodom, što dovodi do učestalog odlaska u toalet.
POVEĆANA ŽEĐ
Telo je složen sistem, pa kako bubrezi pojačano izbacuju glukozu, a vi češće mokrite, tako počinjete da osećate sve veću žeđ. "Mozak registruje visoku glukozu i šalje signal da treba unositi više vode", objašnjavaju lekari. Možda ćete primetiti da sve češće posežete za flašicom vode, a mogu se javiti i simptomi dehidracije slabost, suva usta i osećaj iscrpljenosti.
UMOR
Hiperglikemija vas može učiniti slabim, iscrpljenim i "van sebe". Uopšteno, osećaćete se neobično i bez energije. Vremenom, možda ćete primetiti i druge jasne simptome povišenog šećera, poput pojačane žeđi i učestalog mokrenja.
STALNA GLAD
Kada je nivo šećera visok, glukoza ostaje "zarobljena" u krvotoku. Ćelije - kao što su one u mozgu, srcu i mišićima, ne dobijaju dovoljno šećera potrebnog za normalno funkcionisanje. Kao odgovor na to, telo može ući u tzv. režim gladi i izazvati pojačan osećaj gladi, čak i posle obroka, piše Rrevention, a prenosi Uahoo.
GUBITAK KILOGRAMA
Povišen šećer u krvi može izazvati nagli i neobjašnjiv gubitak telesne težine iz više razloga. Kada telo ne može da koristi glukozu kao izvor energije, počinje da troši masti i mišiće. "To je nezdrava vrsta mršavljenja", kažu lekari. Učestalo mokrenje i dehidracija takođe mogu doprineti gubitku kilograma.
Takođe, zamagljen vid, česte infekcije, sporo zaceljivanje rana, "sladak" dah iz usta, zbunjenost i mentalna konfuzija, kao i mučnina i stomačne tegobe su ozbiljni simptomi povišenog šećera u krvi koji mogu ukazivati na opasne komplikacije i zahtevaju lekarsku pažnju.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
NAUČNICI DOŠLI DO NOVIH OTKRIĆA: Šta je to o sindrom slomljenog srca
01. 09. 2025. u 00:45
LEKARI UPOZORAVAJU: Na koje zdravstvene probleme može da ukaže veliki obim vrata
31. 08. 2025. u 00:33
NAUČNICI OTKRILI: Ove promene u ishrani mogu biti simptomi demencije
31. 08. 2025. u 00:00
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)