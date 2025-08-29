Dr Novosti

NOVA STUDIJA: Hrana bogata kalijumom smanjuje rizik od srčanih oboljenja za 24 odsto

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2025. u 23:00

NOVA studija Univerzitetske bolnice u Kopenhagenu pokazala je da konzumiranje hrane bogate kalijumom, poput avokada, banana i spanaća, može da umanji rizik od srčanih oboljenja, hospitalizacije i smrti za 24 odsto.

Kalijum povećava količinu soli koju telo crpi iz krvotoka, a jedan od autora studije, Hening Bundgard, rekao je da je ljudsko telo evoluiralo na ishrani bogatoj kalijumom, a siromašnoj natrijumom, ali da se danas konzumira više natrijuma i manje kalijuma.

-Sada težimo ka modernoj ishrani koja se sastoji od prerađene hrane i što je više prerađene, vidimo sve više i više natrijuma u ​​hrani, a manje kalijuma, što znači da se odnos između njih promenio sa 10:1 na 1:2, rekao je on.

Bundgard je napomenuo da je kalijum ključan za srčanu funkciju i da nizak nivo kalijuma povećava rizik od aritmija, srčane insuficijencije i smrti, prenosi Gardijan.

U studiji je učestvovalo 1.200 srčanih pacijenata u Danskoj sa implantabilnim kardioverter defibrilatorima (IKD), od kojih je polovina dobila savete o ishrani kako da povećaju nivo kalijuma.

-Imamo listu (namirnica) koju smo dali pacijentima. Pratili smo opšta uputstva za ishranu, (poznatu kao) piramida namirnica. Bela cvekla, cvekla, kupus i tako dalje su sve dijete bogate kalijumom. Nismo preporučili meso, koje je takođe bogato kalijumom, jer je takođe bogato natrijumom i deluje kontra-reagujući na povećanje kalijuma, rekao je on.

Povećanje nivoa kalijuma u ​​krvi u ishrani povezano je sa značajno manjim rizikom (24 odsto) od srčanih oboljenja, hospitalizacije povezane sa srčanim oboljenjima ili smrti od bilo kog uzroka, pokazali su rezultati.

Studija je predstavljena na kongresu Evropskog kardiološkog društva u Madridu, najvećoj svetskoj kardiološkoj konferenciji, dodaje Gardijan.

