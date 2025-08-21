NAJVREDNIJE ZA ZDRAVO STARENJE: Ova voćka je obavezna posle pedesete godine

KAKO starimo, očuvanje mentalne oštrine postaje sve važnije. Iako ste verovatno već čuli da ukrštene reči i sedam sati sna pomažu mozgu, takođe i hrana koju jedemo ima veliki uticaj na kognitivne funkcije tokom starenja.

Foto: Free Images Pixabay

Ishrana bogata voćem, lisnatim povrćem, orasima, integralnim žitaricama i ribom je veoma dobra podršku zdravlju mozga. Ipak, s obzirom na veliki izbor namirnica, nije uvek lako znati šta tačno staviti na spisak za kupovinu. Neurolozi objašnjava koje voće je veoma važno za ljude starije od 50 godina.

Voće važno za zdravo starenje

Bobičasto voće, grožđe i agrumi često se ističu zbog svojih blagotvornih efekata, jer sadrže antioksidanse – supstance koje igraju ključnu ulogu u zaštiti ćelija od oštećenja usled oksidativnog stresa. Antioksidansi, konkretno, štite neurone i moždane ćelije, čime doprinose boljoj kognitivnoj funkciji - uključujući pamćenje i koncentraciju.

Međutim, voće koje neurolozi izdvajaju kao najvrednije za zdravo starenje nije ono koje ljudi najčešće biraju.

Foto Pixabay free images

- Jedno voće koje zaslužuje veću pažnju je nar. Bogat je polifenolima koji imaju snažno antioksidativno, protivupalno i neurozaštitno dejstvo. Istraživanja su pokazala da nar poboljšava učenje i pamćenje. Takođe, dobar je u zaštiti mozga od amiloida - proteina koji se nakuplja u mozgu osoba sa Alchajmerovom bolešću - kažu.

Kako starimo, sposobnost jasnog razmišljanja, učenja, upravljanja svakodnevnim obavezama, održavanja društvenih aktivnosti i samostalnosti direktno zavisi od zdravlja mozga. Konzumiranje voća poput nara može biti jedan mali korak ka postizanju većeg cilja, piše Jahu helt.

Šta treba znati pre nego što uvrstite nar u ishranu

Nar može da stupi u interakciju sa određenim lekovima, poput lekova za razređivanje krvi, onih koji snižavaju snižavaju holesterol ili krvni pritisak, antidepresiva.

Takođe, ako imate aktivnu fazu nekog hroničnog oboljenja kao što su Kronova bolest, ulcerozni kolitis ili divertikulitis, najbolje je izbegavati nar. "Može biti težak za varenje i iritirati creva tokom aktivnih zapaljenskih epizoda", upozoravaju lekari.

Takođe, pre nego što se snabdete ovim voćem, treba uzeti u obzir nekoliko stvari. Jedan od glavnih nedostataka nara je često visoka cena i ograničena dostupnost tokom cele godine.