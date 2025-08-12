IZNENADA SE GOJITE IAKO SVE RADITE KAKO TREBA? Stručnjaci otkrivaju moguće uzroke

AKO ste primetili da dobijate na težini iako generalno vodite računa o sebi, ta situacija može da bude veoma frustrirajuće.

Foto Shutterstock

Stručnjaci ističu da iza tih "neobjašnjivih" kilograma mogu stajati različiti zdravstveni problemi - od hormonskih poremećaja, preko problema sa snom, disbalansa u crevima.

Kao opštu referencu, lekari navode da je normalno da se telesna težina poveća za 0,5 do 1 kilogram godišnje u periodu od 20. do 65. godine. Ali ako je to mnogo više i ne možete da utvrdite uzrok, evo nekih mogućih razloga.

OBRATITE PAŽNjU NA INSULIN

U nekim slučajevima, uzrok može biti povezan sa insulinom. "Dobijanje na težini oko struka kod odraslih, često je znak insulinske rezistencije ili prekomernog lučenja insulina", upozoravaju doktori. Iako je ređe, napominju da dobijanje na težini može biti i znak viška kortizola, sindroma kao što je Kušingov, ili u ozbiljnijim slučajevima, bolesti kao što je rak jajnika.

PROBLEMI SA ŠTITNOM ŽLEZDOM

Kada mlada žena dođe kod lekara zbog neočekivanog debljanja, štitna žlezda je prvo što se proverava i to sa dobrim razlogom - svaka osma žena tokom života razvije neki poremećaj štitne žlezde, govore statistike. Štitna žlezda reguliše metabolizam, pa ako je usporena (hipotireoza) i metabolizam se usporava, što dovodi do debljanja.

Simptomi mogu uključivati: umor, suvu kožu, opadanje kose, grčeve u mišićima i zatvor. Ako primetite ove znakove, proverite nivo hormona jednostavnim testom iz krvi.

SINDROM POLICISTIČNIH JAJNIKA

Istraživanja pokazuju da svaka peta žena ima ovaj endokrini poremećaj koji remeti balans polnih hormona i uzrokuje simptome poput neredovnih menstruacija, rasta dlaka na licu i migrena. Sindrom policističnih jajnika takođe utiče na način na koji telo koristi insulin, što može dovesti do debljanja u predelu stomaka. Ako vam je menstrualni ciklus neredovan, ginekolog će verovatno proveriti hormonski status.

NE SPAVATE DOVOLjNO

Loš san remeti hormone apetita: povećava grelin (stimuliše glad), a smanjuje leptin (signalizira sitost). Posledica: nekontrolisana želja za hranom. Jedna studija iz 2023. godine pokazala je da su ljudi koji su spavali manje od 6 sati, čak i nakon dijete vratili su više kilograma nego oni koji su spavali duže.

BAKTERIJSKI DISBALANS U CREVIMA

Kada se ravnoteža dobrih i loših bakterija u crevima poremeti, dolazi do prekomernog rasta bakterija u tankom crevu. Simptomi uključuju nadutost, bol u stomaku, dijareju i moguće debljanje. Lečenje uključuje antibiotike i promenu ishrane.

PERIMENOPAUZA

Period pre menopauze može početi već u srednjim tridesetim, ali najčešće počinje u četrdesetim. Kolebanje nivoa estrogena može dovesti do debljanja, kao i drugih simptoma: neredovne menstruacije, valunzi, promene raspoloženja, smanjen libido. Uz druge promene koje donose godine, poput gubitka mišićne mase, sve ovo može učiniti da vaga brzo pokaže više. Preporuka je da razgovarajte sa lekarom o načinima kako da lakše prođete kroz ovu fazu.

DEHIDRIRANI STE

Većina ljudi ne unosi dovoljno tečnosti i često mešamo žeđ sa osećajem gladi. Zbunjenost, umor i vrtoglavica su znaci čak i blage dehidracije i često liče na osećaj kad vam se prijede nešto slatko, ističu lekari.

Osim toga, hidratacija je ključna za metabolizam: "Dovoljan unos vode poboljšava funkciju mitohondrija, što znači da se hrana efikasnije pretvara u energiju. Bez dovoljno vode, ćelije ne mogu efikasno da obavljaju svoju funkciju", dodaju.

PRESTALI STE DA PUŠITE

Pušenje često deluje kao sredstvo za suzbijanje apetita, pa kada prestanete, želja za hranom može postati izraženija. Pušenje povećava nivo dopamina - neurotransmitera odgovornog za trenutni osećaj zadovoljstva, slično kao i slatkiši. Kada neko prestane da puši, organizam i dalje žudi za dopaminom, a ljudi ga često nadomešćuju prekomernim unosom šećera i hranom bogatom ugljenim hidratima što dovodi do gojenja.

Treba napomenuti, da iza gojaznosti ponekad stoji ozbiljniji zdravstveni problem. Naglo ili neobjašnjivo gojenje može biti znak stanja kao što su dijabetes, bolesti štitaste žlezde, pa čak i određene vrste raka.

KADA TREBA DA POSETITE LEKARA ZBOG NEOČEKIVANOG GOJENjA

Prvo, pogledajte svoje navike. Ako vam je ishrana loša, normalno je da dobijate pola do jedan kilogram nedeljno. Ipak, ako dobijate 1 do 2 kilograma ili više nedeljno i taj broj ne opada, vreme je da posetite lekara, piše Womens health, a prenosi Yahoo.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori