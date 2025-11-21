UMRO NA KRSNU SLAVU: Preminuo brat mitropolita Amfilohija, Dobrija Radović
DOBRIJA Radović (84), brat mitropolita Amfilohija preminuo je danas, na krsnu slavu bratstva Radović.
Dobrija Radović je bio pesnik.
Liturgija sa opelom biće održana sutra (u subotu) u crkvi Svetog Pantelejmona i Svetog Klimenta Ohridskog sa početkom u 9 sati. Dobrija će biti sahranjen u 14 sati na groblju Biljege u Barama Radovića u Donjoj Morači.
