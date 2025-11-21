Crna Gora

UMRO NA KRSNU SLAVU: Preminuo brat mitropolita Amfilohija, Dobrija Radović

21. 11. 2025. u 22:29

DOBRIJA Radović (84), brat mitropolita Amfilohija preminuo je danas, na krsnu slavu bratstva Radović.

Mitropolit Amfilohije, Foto D. Milovanović

Dobrija Radović je bio pesnik.

Liturgija sa opelom biće održana sutra (u subotu) u crkvi Svetog Pantelejmona i Svetog Klimenta Ohridskog sa početkom u 9 sati. Dobrija će biti sahranjen u 14 sati na groblju Biljege u Barama Radovića u Donjoj Morači.

