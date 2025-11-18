IZ ŠATORA BUNT SEVA: Zećani i Botunjani ne odustaju od blokade izgradnje postrojenja za otpadne vode

ZEĆANI i Botunjani ne odustaju od blokade izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se planira u njihovoj opštini a za potrebe komšija iz Podgorice. Postavili su šator na lokaciji na kojoj je predviđen kolektor, organizovali danonoćna dežurstva. I juče dok je kiša padala, natapala zetsku zemlju otrovanu mnogim zagađivačima, ponosni žitelji ovog kraja okupljeni oko furune u kojoj pucketaju drva, greju se i prikupljaju snagu, kako kažu, za iskušenja koja dolaze.

V.K.

Pod šatorskim krilom našle su se sve generacije Zećana i Botunjana, od najmlađih do onih koji gaze devetu deceniju života. Jednoglasni su u stavu da neće dozvoliti početak gradnje postrojenja dok se ne završi referendum zakazan za 14. decembar, pa i posle tog datuma ako zatreba.

- Šator smo razapeli drugog dana državnog praznika i to je zapravo označilo početak naše kampanje protiv izgradnje tog postrojenja na našoj teritoriji. Ovde ćemo ostati sve do referenduma, ali i posle. Nadamo se da će građani Zete znati da odgovore na ovu situaciju, jer 60 godina imamo na svojoj zemlji zagađivača koji nas je urnisao i desetkovao - kaže za "Novosti" Jagoš Bećirović.

Meštani su ogorčeni jer, kako kažu, pored svih obećanja susedne Opštine Podgorica da će im se problemi rešavati kako ovaj tako i prethodni - nikada nisu ništa ispunili.

- Sve što su obećali uradili su kako ne treba. Što se tiče postrojenja, on nije prečišćivač već zagađivač. Ako je prečišćivač neka ga prave na podgoričkoj teritoriji. Ima Podgorica prostora dosta. Mi nismo protiv izgradnje kolektora, već smo protiv da se on pravi ovde. Niko nas ne obilazi sem novinara - kaže Bećirović.

Ako treba biće živi štit MEŠTANI ovog kraja ostaće u pripravnosti kako ni jedna mašina ne bi počela radove na ovom mestu. Botunjani su spremni, kako vele, da budu živi štit - lećiće pod mašine pa neka "udare"! Upozorili su da ukoliko referendum bude takav da Zećani ne žele postrojenje za potrebe Podgorice u svom dvorištu, a nadležni u glavnom gradu budu uporni da ga izgrade, uslediće radikalizacija revolta. Blokiraće aerodrom Podgorica, kružni tok i centar glavnog grada. Očekuje se da se broj šatora u narednom periodu poveća što će biti svojevrsno šatorsko naselje izniklo iz borbe za goli život.

Potpredsednik Vlade Crne Gore za infrastrukturu i regionalni razvoj Milun Zogović upozorio je da javnost mora imati u vidu ugovor koji je 10. juna 2020. potpisao tadašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković (DPS).

- Taj ugovor treba da bude javan. Trinaest miliona evra su plaćene konsultantske usluge - da li je to tačno? Naknadno je traženo da građevinska dozvola i cela ta priča ima pitanja koja treba razrešiti - kazao je Zogović.

Naglasio je da je "notorna neistina da eventualno promena lokacije ili neizgradnja projekta može zaustaviti poglavlje 27", podsetivši da je ugovor istekao, a radovi nisu počeli.

- VDT treba da ispita ugovor i da se razgraniči da li se radi o koruptivnom poslu. Ne možemo na taj način praviti temelje. Nisam podržao da se projekat realizuje u Botunu, niti DUP za Kombinat aluminijuma. Zauzeli smo stav da se mora ispoštovati interes zajednice. Ljudi u Botunu znaju najbolje, treba poštovati njihovu volju i interese - kategoričan je Zogović.