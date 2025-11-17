LISICE ZBOG SILOVANJA: Hapšenje u Bijelom Polju
ZBOG sumnje da je počinio krivično delo silovanje policija je u Bijelom Polju uhapsila meštanina H. F.
- Krivično delo policiji je prijavio danas, srodnik oštećene, nakon čega su policijski službenici odmah preduzeli hitne mere i radnje, te je H. F, brzom i efikasnom postavkom službe, ubrzo lociran i lišen slobode, saopštila je Uprava policije.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanje, a kako je policija saopštila, ''oštećenoj se, kao žrtvi ovog krivičnog dela, a postupajući sa posebnom pažnjom, obazrivošću i u skladu sa principima zaštite dostojanstva, u saradnji sa drugim nadležnim službama pruža potrebna stručna pomoć i neophodna podrška.
