LISICE ZBOG SILOVANJA: Hapšenje u Bijelom Polju

ZBOG sumnje da je počinio krivično delo silovanje policija je u Bijelom Polju uhapsila meštanina H. F.

I.D.S.

- Krivično delo policiji je prijavio danas, srodnik oštećene, nakon čega su policijski službenici odmah preduzeli hitne mere i radnje, te je H. F, brzom i efikasnom postavkom službe, ubrzo lociran i lišen slobode, saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanje, a kako je policija saopštila, ''oštećenoj se, kao žrtvi ovog krivičnog dela, a postupajući sa posebnom pažnjom, obazrivošću i u skladu sa principima zaštite dostojanstva, u saradnji sa drugim nadležnim službama pruža potrebna stručna pomoć i neophodna podrška.