ZAPOSLENI U SUDSTVU TRAŽE POVEĆANJE ZARADA: I u hercegnovskom Osnovnom sudu traju jednočasovne obustave rada

Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Herceg Novom podržala je jednočasovnu obustavu rada koju je inicirao Sindikat sudstva, zbog teškog materijalnog položaja zaposlenih. Zahtevaju povećanje zarada za 30 odsto za sve zaposlene, osim za sudije i potpisivanje novog Granskog kolektivnog ugovora.

Foto: RT HN

Obustava rada počela je 6. oktobra, i realizuje se svakog dana od 11 do 12 sati. Predsednik sindikalne organizacije hercegnovskog Osnovnog suda i član Glavnog odbora Sindikata sudstva, Vicko Martić,informiše da su jednočasovnu obustavu rada prihvatili svi sudovi u zemlji, osim Vrhovnog suda.

– U prvoj sedmici sprovodimo jednosatnu obustavu rada. Krajem sedmice održaćemo sastanak i u zavisnosti od stavova ministarstava finansija i pravde i toka pregovora, donećemo odluku o daljim koracima. Ukoliko ne bude razumevanja za naše zahteve, protesti će biti nastavljeni i radikalizovani – poručio je Martić.

Objasnio je da zaposleni imaju niske zarade i apelovao na građane da pokažu razumevanje za ovaj vid borbe.

– Želim da se izvinim građanima jer zbog obustave rada jer moraju da čekaju i odgode svoje obaveze. Ali ih molim za razumevanje – plate su nam oko 600 evra, sa svim putnim troškovima i toplim obrokom, i to nakon 20 godina radnog staža – istakao je Martić.

Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Herceg Novom okuplja sada samo sedam članova, a do pre godinu bilo ih je 27. Mnogi su od sindikalnog delovanja odustali razočarani niskim primanjima i opštim stanjem u sistemu.