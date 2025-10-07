Crna Gora

NAPAO POLICAJCA PRILIKOM PRIVOĐENJA: Uhapšen Nikšićanin

В.Н.

07. 10. 2025. u 19:51

NIKŠIĆANIN V. Š. uhapšen je zbog sumnje da je napao policajca V. V. juče u tom gradu.

НАПАО ПОЛИЦАЈЦА ПРИЛИКОМ ПРИВОЂЕЊА: Ухапшен Никшићанин

Foto: pixabay

On je slobode lišen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva, a na teret mu se stavlja krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

- Osnovano se sumnja da je V. Š. 6. oktobra 2025. godine u Nikšiću, prilikom dovođenja u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić, napao policajca V. V. tako što ga je rukom udario u predelu glave - naveli su iz ODT.

(Pobjeda)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal