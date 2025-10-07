NAPAO POLICAJCA PRILIKOM PRIVOĐENJA: Uhapšen Nikšićanin
NIKŠIĆANIN V. Š. uhapšen je zbog sumnje da je napao policajca V. V. juče u tom gradu.
On je slobode lišen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva, a na teret mu se stavlja krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
- Osnovano se sumnja da je V. Š. 6. oktobra 2025. godine u Nikšiću, prilikom dovođenja u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić, napao policajca V. V. tako što ga je rukom udario u predelu glave - naveli su iz ODT.
(Pobjeda)
