Crna Gora

HOROR U CRNOJ GORI: Ubijene dve osobe na putu Cetinje - Budva

Новости онлине

24. 09. 2025. u 16:33

DVE osobe danas su ubijene na putu Cetinje - Budva, saznaje Televizija E.

ХОРОР У ЦРНОЈ ГОРИ: Убијене две особе на путу Цетиње - Будва

Foto: Profimedia/Ilustracija

Uprava policije se još nije oglašavala ovim povodom.

Uskoro opširnije...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOLEKTOR KLJUČ ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 27: Tomas Vajs upozorio Crnogorce na kočnice na putu ka EU, prozvao lidera DNP
Crna Gora

0 1

KOLEKTOR KLJUČ ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 27: Tomas Vajs upozorio Crnogorce na kočnice na putu ka EU, prozvao lidera DNP

PREDSEDAVAJUĆI Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Tomas Vajs poručio je da Crna Gora neće moći da zatvori poglavlje 27 (životna sredina) u pregovorima sa Evropskom unijom bez izgrdnje postrojenja za preradu otpadnih voda u Podgorici, naglašavajući da bi eventualna obustava tog projekta ozbiljno ugrozila evropski put zemlje, na šta je upozorio i lidera DNP Milana Kneževića.

22. 09. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)