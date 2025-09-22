KOLEKTOR KLJUČ ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 27: Tomas Vajs upozorio Crnogorce na kočnice na putu ka EU, prozvao lidera DNP

PREDSEDAVAJUĆI Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Tomas Vajs poručio je da Crna Gora neće moći da zatvori poglavlje 27 (životna sredina) u pregovorima sa Evropskom unijom bez izgrdnje postrojenja za preradu otpadnih voda u Podgorici, naglašavajući da bi eventualna obustava tog projekta ozbiljno ugrozila evropski put zemlje, na šta je upozorio i lidera DNP Milana Kneževića.

Skupština CG

Vajs je učestvovao na građanskom forumu koji su organizovali Skupština i EP uz podršku CEDEM. Podsetio je da dve trećine stanovnika Crne Gore nema adekvatan tretman otpadnih voda, koje, kako je primetio, završe u reci ili jezeru.

- Je li to ono što želite - da ispuštate otpadne vode u Moraču iu Skadarsko jezero. Vi ste turistička zemlja, dakle, da li želite da turisti saznaju kakva je situacija? Tako da molim vas, hajde da napravimo to postrojenje i ne radi se o grantu od 33 miliona evra, radi se o poklonu 33 miliona evra - rekao je Vajs.

On je izrazio bojazan da bi upravo Milan Knežević mogao da opstruiše ceo proces. Odogovarajući na ove prozive Knežević je poručio da je Tomas Vajs "stari džuboks DPS" i samo još jedan od "ekologa na evre".

- Da mi je njegov mozak da odmorim 15 dana, a možda bi mi i kosa ponovo porasla - zaključio je Knežević.

Zaljuljana gradska vlast PRIČA o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda stara je skoro dve decenije. Počela je u vreme kada Zeta nije bila zasebna opština već deo Podgorice. I nikada kao danas, zbog kolektora, nije toliko zaljuljana vlast u glavnom gradu, jer je lider DNP Milan Knežević najavio povlačenje njegovih odbornika iz podgoričke skupštine ukoliko počne da se gradi postrojenje na teritoriji Zete.

Meštani Botuna smatraju su da su prevareni, da im je nametnut projekat, da ih niko nije konsultovao i da neće dozvoliti da se, kako kažu, "septička jama gradi u njihovom dvorištu".