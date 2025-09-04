"NAJBOLJE DA SE SVI PRESELIMO U VINKOVCE" Knežević: Ako će Hrvati da nam sastavljaju vladu, da odemo u Sabor, pa neka je tamo izaberu

PREDSEDNIK DNP-a Milan Knežević otkrio je gostujući u jednoj televizijskoj emisiji šta zamera premijeru i ministru spoljnih poslova Crne Gore.

Foto: Vikipedija

Prema rečima Kneževića, rezolucija o Jasenovcu nije usporila crnogorski EU put, jer je bilo jasno da će Hrvatska ucenjivati i uslovljavati sa drugim pitanjima.

On je, gostujući u TV emisiji, prokomentarisao da Crna Gora treba da ima najbolje odnose sa Hrvatskom, "ali ne po cenu nacionalne sramote".

On smatra da bi Hrvatska, nakon postojećih zahteva, može da traži i ratnu odštetu za Morinj, kao i da im Crna Gora prepusti teritoriju prevlake.

- Ako će Hrvati da nam sastavljaju vladu, onda bolje da odemo u Sabor, pa neka je tamo izaberu - rekao je Knežević na snimku koji je podelio na svom zvaničnom Instagram profilu.

- I mi fino da se preselimo u Vinkovce i da kažemo, ljudi, mi od sad živimo u Vinkovcima. Ako moramo sad svi da pređemo u Hrvate, evo ja bih da živim u Vinkovcima, ako je moguće - zaključio je Knežević.