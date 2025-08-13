Crna Gora

EKSKLUZIVAN SNIMAK IZ VAZDUHA: Srpski "kamov" treći dan u akciji gašenja požara u Crnoj Gori (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 17:02

HELIKOPTER „Kamov“ MUP-a Srbije već treći dan angažovan je na gašenju požara u Crnoj Gori. Danas je dejstvovao u rejonu Korita, Kuča, Smokovca, Bioča, Fundine i Meduna, izbacivši više od 210 tona na vatrom zahvaćene površine.

ЕКСКЛУЗИВАН СНИМАК ИЗ ВАЗДУХА: Српски камов трећи дан у акцији гашења пожара у Црној Гори (ВИДЕО)

NOVOSTI

Posadom upravlja zamenik komandanta Helikopterske jedinice MUP-a Srbije, Dalibor Marković, koji je tokom poslednja tri dana proveo više od 20 sati u vazduhu, gaseći požare i sprečavajući njihovo dalje širenje.

NOVOSTI

 

Podsetimo, po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Srbija je ponedeljak poslala pomoć Crnoj Gori a na molbu te države. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTKAZ IZ VEKTRA BOKE DOBIO POŠTOM: Neće me ućutkati, poručio Vojin Miljanić
Crna Gora

0 0

OTKAZ IZ VEKTRA BOKE DOBIO POŠTOM: Neće me ućutkati, poručio Vojin Miljanić

Rešenje o prestanku radnog odnosa, nekadašnjem predsedniku Sindikata Vektra Boke, Vojinu Miljaniću, uručeno je poštom. On je u HTP Boka, nakon privatizacije u kompaniji Vektra Boka proveo skoro četiri decenije. Otkazu su prethodili opomena, suspenzija i razgovor sa menadžmentom kompanije, ali preko posrednika. Miljanićev odgovor je: pravdu ću tražiti pred nadležnim sudovima.

14. 08. 2025. u 14:52

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: Parni valjak večeras sprema senzaciju usred Edinburga

PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga