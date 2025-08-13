EKSKLUZIVAN SNIMAK IZ VAZDUHA: Srpski "kamov" treći dan u akciji gašenja požara u Crnoj Gori (VIDEO)

HELIKOPTER „Kamov“ MUP-a Srbije već treći dan angažovan je na gašenju požara u Crnoj Gori. Danas je dejstvovao u rejonu Korita, Kuča, Smokovca, Bioča, Fundine i Meduna, izbacivši više od 210 tona na vatrom zahvaćene površine.

NOVOSTI

Posadom upravlja zamenik komandanta Helikopterske jedinice MUP-a Srbije, Dalibor Marković, koji je tokom poslednja tri dana proveo više od 20 sati u vazduhu, gaseći požare i sprečavajući njihovo dalje širenje.

NOVOSTI

Podsetimo, po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Srbija je ponedeljak poslala pomoć Crnoj Gori a na molbu te države.