EKSKLUZIVAN SNIMAK IZ VAZDUHA: Srpski "kamov" treći dan u akciji gašenja požara u Crnoj Gori (VIDEO)
HELIKOPTER „Kamov“ MUP-a Srbije već treći dan angažovan je na gašenju požara u Crnoj Gori. Danas je dejstvovao u rejonu Korita, Kuča, Smokovca, Bioča, Fundine i Meduna, izbacivši više od 210 tona na vatrom zahvaćene površine.
Posadom upravlja zamenik komandanta Helikopterske jedinice MUP-a Srbije, Dalibor Marković, koji je tokom poslednja tri dana proveo više od 20 sati u vazduhu, gaseći požare i sprečavajući njihovo dalje širenje.
Podsetimo, po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Srbija je ponedeljak poslala pomoć Crnoj Gori a na molbu te države.
