OTAC ČETVORO DECE POGINUO U KUČIMA: Vojnik Dejan krenuo da pomogne u gašenju požara, tragično stradao

MLAĐI vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Crne Gore.

Foto: S.M.Jovanović

Nesreća se dogodila kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta ka mestu Kupusci u Kučima, javlja RTCG.

"Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm", saopšteno je iz Ministarstva.

Povređeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pešadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na medicinsko lečenje.

On ima teške telesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svesnom stanju.

"Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće", navodi se u saopštenju.