Crna Gora

HAVARIJA U CRNOJ GORI: Omiljena destinacija Srba bez vode do daljneg

Dimitrije Krsmanović

07. 08. 2025. u 18:59

ZBOG havarije na regionalnom vodovodu na gradilištu bulevara Tivat–Jaz u Grblju, čitava teritorija opštine Tivat od 17 časova ostala je bez vodosnabdevanja.

ХАВАРИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ: Омиљена дестинација Срба без воде до даљнег

V.K.

To je rezultat činjenice da je tivatsko preduzeće Vodovod i kanalizacija, suočeno s potpunim prekidom dotoka vode iz sistema Regionalnog vodovoda, moralo hitno da uvede restrikcije u snabdevanju potrošača.

Iz Vodovoda su objasnili da trenutno raspolažu sa svega 17 litara u sekundi vode povećanog saliniteta, koliko trenutno obezbeđuje lokalno izvorište Plavda u Lepetanima.

Zbog toga će u periodu od 17 sati danas do šest sati ujutro sutra, svi ventili na cevovodima ka gradu biti zatvoreni.

Za to vreme, voda sa Plavde će se pumpati u glavni gradski rezervoar Pod Kuk, kako bi se akumulirala za makar minimalno snabdevanje grada tokom sutrašnjeg dana.

Iz Regionalnog vodovoda najavili su da oštećenje na njihovoj infrastrukturi u Grblju najverovatnije neće moći da bude sanirano pre sutra.

(Telegraf)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!