HAVARIJA U CRNOJ GORI: Omiljena destinacija Srba bez vode do daljneg
ZBOG havarije na regionalnom vodovodu na gradilištu bulevara Tivat–Jaz u Grblju, čitava teritorija opštine Tivat od 17 časova ostala je bez vodosnabdevanja.
To je rezultat činjenice da je tivatsko preduzeće Vodovod i kanalizacija, suočeno s potpunim prekidom dotoka vode iz sistema Regionalnog vodovoda, moralo hitno da uvede restrikcije u snabdevanju potrošača.
Iz Vodovoda su objasnili da trenutno raspolažu sa svega 17 litara u sekundi vode povećanog saliniteta, koliko trenutno obezbeđuje lokalno izvorište Plavda u Lepetanima.
Zbog toga će u periodu od 17 sati danas do šest sati ujutro sutra, svi ventili na cevovodima ka gradu biti zatvoreni.
Za to vreme, voda sa Plavde će se pumpati u glavni gradski rezervoar Pod Kuk, kako bi se akumulirala za makar minimalno snabdevanje grada tokom sutrašnjeg dana.
Iz Regionalnog vodovoda najavili su da oštećenje na njihovoj infrastrukturi u Grblju najverovatnije neće moći da bude sanirano pre sutra.
