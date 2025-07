STRANE AMBASADE PRAVE NOVU VLADU U CRNOJ GORI: Veliko upozorenje Medojevića, pregovori traju nedeljama

JAVIO sam se na Sonjin poziv telefonom, a sa druge strane je bio Nemanja i kaže mi, "Sonja je pala". Pitao sam ga da li diše, a on kaže, "ne znam". Kada sam došao do njenog stana zatekao sam je na podu i doktorku, koja je reanimira. Tehničar me izveo u hodnik i pitao me da li znam da je on nju tukao i da ima modrice.