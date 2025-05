HAPŠENJE U BIJELOM POLJU: Droga na dečjem igralištu

PREDSEDNIK Vučić najavio je da očekuje značajno povećanje penzija pre kraja godine, kao i da je plan da do decembra 2026. godine prosečna plata dostigne najmanje 1.174 evra, a do kraja 2027. godine 1.400 evra. On je kazao da već nekoliko dana razgovara sa najvećim sindikatima i Ministarstvom finansija oko povećanja minimalne zarade, te da veruje da će za nekoliko dana imati dobru vest.