GORELI AUTOMOBILI NA TRI LOKACIJE U BEOGRADU: Požari u razmaku od nekoliko sati - policija ispituje da li su slučajevi povezani

NEKOLIKO automobila zapaljeno je u utorak uveče u beogradskom naselju Čukarica i tom prilikom nije bilo povređenih, a u toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti tih događaja. Istraga bi trebalo da utvrdi i da li su slučajevi povezani.

Foto: Novosti

Tri odvojena slučaja paljenja automobila dogodila su se u različitim intervalima na Čukarici.

Prvi požar se dogodio oko 23.20 sati u Ulici Beogradskog bataljona, a požar sa automobila se proširio na još tri vozila.

I u Ulici Slobodana Aligrudića oko 2.30 časova dogodio se požar na automobilu, koji je u potpunosti izgoreo.

Prednji deo još jednog automobila izgoreo je u požaru u Ulici Milosava Vlajića oko 4.05 časova.

