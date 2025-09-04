USELJENJE KRAJEM SEPTEMBRA: Vrtići u paliluskom naseljima Borča i Ovča uskoro će otvoriti vrata mališanima

KRAJEM septembra, mališani će se useliti u novoizgarđene vrtiće u naseljima Ovča i Borča. Sve predškolske ustanove na levoj obali Dunava uskoro će dobiti i centralnu kuhinju u Ovči, što će značajno olakšati distibuciju obroka koji su stizali iz grada.

Foto: beoinfo

Otvaranje ove dve predškolske ustanove značajno će doprineti rešavnju nedostatka broja mesta u državnim vrtićima. Novi vrtić u Borči prostire se na oko 7.000 kvadrata i jedan je od najvećih u gradu. Objekat je završen, ali se čekaju neophodne dozvole kako bi mogao da počne sa radom. Mesta ima za oko 270 mališana podeljenih u 13 grupa. Obdanište u Ovči primiće oko 150 dece, sa po dve jaslene i četiri vrtićke grupe.

- Mnoge porodice su godinama bile prinuđene da svoju decu upisuju u udaljene vrtiće, često i van same opštine - kaže Aleksandra Čamagić, sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu. - Novi vrtić u Ovči moći će da primi skoro tri puta više dece od trenutnog kapaciteta, jer u naselju sada postoji samo jedan manji objekat za 50 mališana.

Foto: beoinfo Tekst potpisa: Vrtić u Borči

U okviru stambenog kompleksa u Ovči, pored vrtića izgrađena je i centralna kuhinja za predškolske ustanove na levoj obali Dunava. Svakodnevno će se u novom objektu spremati oko 2.500 obroka za sve mališane koji idu u obdaništa u Borči, Krnjači, Ovči, Padinskoj Skeli. Osim što će se rasteretiti sadašnja kuhinja, izgradnjom nove znatno bi se smanjili i troškovi koje ima PU "Boško Buha", dopremajući hranu "preko reke".

Završeno je ukupno pet novih vrtića u koje će se mališani uskoro useliti. U toku je opremanje i verifikacija objekata.

- Novi vrtići izgrađeni su u Umčarima, Borči, Ovči, naselju Braća Jerković i u Mladenovcu - navodi Čamagićeva. - Umčari, naselje 60 kilometara udaljeno od grada, će prvi put dobiti vrtić, što je važno za roditelje koji su do sada morali da vode decu u susedna mesta. U toku su radovi u naselju Sunčani breg u Rakovici gde se gradi vrtić, u Stepojevcu, a počinju i radovi u Bloku 62.