BESPLATAN ENGLESKI ZA PREDŠKOLCE: Grad nastavlja sa velikom akcijom učenja stranog jezika u vrtićima
ZA oko 16.000 mališana u pripremnom predškolskom programu u državnim i privatnim vrtićima, Grad je i ove godine organizovao besplatnu školu engleskog jezika. Kao i lane, "školska godina" za buduće prvake trebalo bi da traje tokom celog perioda pripreme za polazak u školu.
Učenje engleskog jezika je i do sada bilo moguće u obdaništima, ali su roditelji te kurseve plaćali iz svog džepa. Minimalna "školarina" bila je 50 evra, pa naviše, dok je u privatnim predškolskim ustanovama ta "usluga" koštala više od sto evra. Nastavu će držati licencirani profesori sa višegodišnjim iskustvom.
- Cela generacija predškolaca i u državnim i u privatnim obdaništima imala je prošle godine besplatne časove, roditelji nisu ništa dodatno plaćali, a tako će biti i ove - kaže Aleksandra Čamagić, sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu. - Časove će imati dva puta nedeljno, uz neophodni materijal za nastavu. Sva deca, bez obzira na to da li su u Lazarevcu, Jagnjilu ili na Starom gradu, treba da imaju iste uslove za obrazovanje.
U 17 državnih predškolskih ustanova je upisano oko 60.000 mališana, dok privatne vrtiće pohađa oko 25.000 mališana.
Obuhvat dece predškolskim obrazovanjem veći je 85 odsto, što je u rangu evropskih zemalja. Od ukupno oko 100.000 mališana uzrasta od godinu do šest godina, državne i privatne vrtiće pohađa njih oko 85.000, a 2013. godine ih je bilo oko 45.000.
Nakon završenog predviđenog fonda časova deca će imati mogućnosti dobijanja sertifikata o nivou stečenog znanja za njihov uzrast. Besplatni časovi biće organizovani ove školske godine u svih 318 državnih vrtića na teritoriji Beograda, kao i u svim privatnim vrtićima koji za to budu iskazali interesovanje. Do prošle godine, engleski jezik bio je jedna od aktivnosti koji su roditelji plaćali, a uvođenjem ove socijalne mere, od novembra 2023. godine svi mališani imaju priliku da besplatno uče jezik.
Ova mera deo je gradske inicijative "Briga o ljudima", a na kraju svake predškolske godine, deca će dobijati sertifikate o nivou znanja engleskog, čime će dobiti potvrdu za rad i trud koji su uložili na časovima.
