NOĆNI AUTOBUSI I DO AERODROMA: Nove linije javnog prevoza ka Ripnju, Plavim horizontima i Surčinu

KA delovima opština Zemun, Novi Beograd i Surčin uvedene su nove noćne linije i izmenjene postojeće, a sve u cilju povezivanja što više naselja i ključnih saobraćajnica.

Foto: D. Milovanović

Tako će Aerodrom "Nikola Tesla", kao i stanovnici naselja Plavi horizonti, Altina, Ugrinovačka ulica, u zoni KBC "Zemun", bulevarima Zorana Đinđića i Milutina Milankovića, uskoro će prvi put imati pristup noćnom prevozu, najavili su iz Sekretarijata za javni prevoz na društvenim mrežama.

Kako je saopšteno, nove i izmenjene linije su 15N, 18N, 72N, 95N, 405N, 706N, 707N i 603N

Linija 15N povezuje Trg republike i Zemun Novi grad, ali se tu ne okreće, već nastavlja vožnju u Plave horizonte. Linija 706N povezuje Studentski trg i Batajnicu, ali će sada svraćati na Novu Galeniku.

Uvodi se linija 707N čija će polaziti sa Studentskog trga ka Brankovom mostu, zatim Bulevar Mihajla Pupina ka Avijatičarskom trgu, do Ugrinovačke, dok će poslednja stanica biti Zemun Polje.

Novitet i 405N Uvedena je i nova linija 405N, koja će polaziti od Trga republike, pa preko Bulevara oslobođenja preko Trošarine i Avalskog puta prvi put obezbeđuje noćni prevoz naseljima Ripanj i Glumčevo brdo na području Gradske opštine Voždovac.

Biće uvedena i linija sa brojem 72N, njena polazna tačka biće Trg republike, kretaće se ka Bežanijskoj kosi, a poslednja destinacija biće Aerodrom "Nikola Tesla", što do sada nije bio slučaj kada je u pitanju noćni gradski prevoz.

Linija 95N će saobraćati od Bloka 45 ka Omladinskih brigada, zatim Bulevar Mihajla Pupina, prolaziće kroz centar grada, dalje ka Borči.

Kada je u pitanju nova linija - 18N, njena početna tačka biće Zemun (Bačka), zatim će saobraćati ka Novom Beogradu, potom će prolaziti kroz centar grada ka Medakoviću, ali tako da prolazi pored Studentskog grada, kroz Omladinskih brigada, naselje Belvil i pored Sava centra.

Izmene zbog održavanja "Bir festa" Tokom održavanja manifestacije "Bir fest 2025" na prostoru kod Poslovnog centra "Ušće" doći će do izmena na linijama javnog prevoza. Promene će važiti od danas do 30. avgusta, od 10.00 do 3.00 ujutru. Vozila javnog prevoza sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta, u oba smera, u navedenom periodu kretati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Trešnjinog cveta, Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama. Vozila javnog prevoza sa linije 9A će se u oba smera kretati ulicama Brankova, kružni tok kod Ušća, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom. Vozila javnog prevoza sa linije 60 (60L) će u vreme održavanja manifestacije saobraćati u smeru ka okretnici "Novi Beograd (Toplana)": Brankov most - kružni tok kod Ušća - Milentija Popovića - interna ulica pored hotela "Hajat" - Vladimira Popovića - Zemunski put - Brodarska i dalje redovnom trasom.

Linija 603N saobraća od Studentskog trga do Ugrinovaca, preko Surčina, ali vozi Bulevarom Zorana Đinđića.

Pored uspostavljenih linija za ova naselja došlo je do još jedne promene u gradskom prevozu, naime kako je saopšteno u Sekretarijatu za javni prevoz nove izmene gradskog saobraćaja obuhvataju i ukidanje tri linije noćnog prevoza i to - 68N koju će zameniti 95N, 75N će biti zamenjena linijom 72N, kao i linija 704N umesto koje će saobraćati 707N.

Podsećamo, kako je nedavno najavio gradonačelnik Aleksandar Šapić, prvi put se uvode noćne vožnje za Ovču, Mladenovac, Lazarevac, Sopot i Barajevo. Ovakva odluka, prema njegovim rečima najviše odraza imaće na mlade ljude, koji se zateknu u gradu do "sitnih sati".