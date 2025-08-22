"CEVKA" ĆE BITI SAČUVANA: Obrenovačko kupalište nastavlja sa radom
KUPALIŠTE "Cevka" u Obrenovcu, koje poseduje banjsku, lekovitu vodu je posetio predsednik gradske opštine dr Miloš Peković sa ciljem da razgovara sa sugrađanima i sasluša njihovo mišljenje i sugestije.
Istakao je da je značajno očuvati kupalište Obrenovčana i da će se raditi na tome da "Cevka" i njene usluge budu unapređene, a da se korisnici ophode prema njoj domaćinski, i da je čuvaju.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
