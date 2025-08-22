Beograd

"CEVKA" ĆE BITI SAČUVANA: Obrenovačko kupalište nastavlja sa radom

Jovana Manić

22. 08. 2025. u 11:10

KUPALIŠTE "Cevka" u Obrenovcu, koje poseduje banjsku, lekovitu vodu je posetio predsednik gradske opštine dr Miloš Peković sa ciljem da razgovara sa sugrađanima i sasluša njihovo mišljenje i sugestije.

Istakao je da je značajno očuvati kupalište Obrenovčana i da će se raditi na tome da "Cevka" i njene usluge budu unapređene, a da se korisnici ophode prema njoj domaćinski, i da je čuvaju.

