VAŽNO SAOPŠTENJE ZA BEOGRAĐANE: Evo kako će raditi pijace tokom praznika Dana državnosti

JKP Beogradse pijace saopštile su da će imati uobičajeno radno vreme tokom predsetojećih praznika Dana državnosti.

foto: Daliborka Lazarević

Tokom 15,16. i 17. februara Zelene pijace radiće uobičajeno od 06 do 19 časova, Beogradski buvljak Miljakovac radiće od 08 do 19 časova, izuzev u ponedeljak 17. februara, Pijaca cveća „Krnjača“ radiće od 08 do 19 časova, Pijaca “Palilula” radiće od 07 do 21 čas, dok će Pijaca „Dušanovac“ prodaju robe iz vozila, vršiti od 19 do 06 časova.

Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu i to:

Garaža pijace „Palilula“ od 00 do 24 časa

Garaža pijace „Zeleni venac“ od 06 do 21 časa

Garaža pijace „Stari Merkator“ od 00 do 24 časa

Parking pijace „Zemun“ od 00 do 24 časa

Parking pijace „Dušanovac“ od 08 do 19 časova

Parking pijace „Beogradski buvljak Miljakovac“ 15. i 16. februara od 08 do 20 časova, dok 17. februara neće raditi