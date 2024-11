KROZ CENTAR BEOGRADA NEĆETE MOĆI DA VOZITE: Zbog polumaratona danas izmene u saobraćaju - Ovo je spisak zatvorenih ulica (MAPA)

ZATVARANjA za saobraćaj će se vršiti u skladu sa dinamikom prolaska takmičara

Tokom trajanja Petog beogradskog polumaratona, 23. i 24. novembra u Beogradu će biti izmenjen režim saobraćaja na ulicama Beograda.

Saobraćaj će se odvijati na na sledeći način:

* od 22 časa (23.11.) do 17 časova (24.11.), biće obustavljen saobraćaj, zauzet kolovoz i zauzeta parking mesta u ulicama: Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana, Trga Nikole Pašića, Prizrenska, Balkanska od Prizrenske do Kraljice Natalije;

od 22 časa (23.11.) do 12 časova (24.11.), biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u u ulicama: Bulevar kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske) i Resavska (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra), kao i svi prilaze trasi uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga;

* od 9 do 12 časova, biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u ulicama: Profesora Mihaila Đurića, Starine Novaka, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Bulevar vojvode Bojovića, Pariska, Kneza Sime Markovića i Pop Lukina. Zatvaranje za saobraćaj će se vršiti u skladu sa dinamikom prolaska takmičara.

* od 9 do 15 časova, biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u ulicama: Brankova, most u produžetku Brankove ulice, Bulevar Nikole Tesle, Karađorđev trg, 22. oktobra, Aleksandra Dubčeka, Bulevar Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Španskih boraca, Bulevar Mihajla Pupina, Brankova, Kraljice Natalije, Kneza Miloša (od Kraljice Natalije do Kralja Milana), a zatvaranje za saobraćaj će se vršiti u skladu sa dinamikom prolaska takmičara.

* od 10.30 do 12.30 časova, biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u Bulevaru umetnosti (od Fakulteta dramskih umetnosti do Bulevara Milutina Milankovića);

* od 9.30 do 11.30 časova, biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u ulicama Ušće i Sajmište, a zatvaranja za saobraćaj će se vršiti u skladu sa dinamikom prolaska takmičara.

od 6 do 14 časova, biće obustavljen saobraćaj, zauzet kolovoz i zauzeta parking mesta u Ulici Kraljice Natalije.

Zatvaranja za saobraćaj će se vršiti u skladu sa dinamikom prolaska takmičara.

(Kurir)