NovostiOnline/ J.SIMIĆ/ Lj.PRERADOVIĆ | 24. jun 2020. 22:02 | Komentara: 0

ZA talentovanog malog plivača Mateju Ćulibrka(8) i njegovu porodicu popodnevni trening, danas na kompleksu bazena Klisa u Novom Sadu, trebalo je da bude sasvim običan događaj, ali se neočekivano pretvorio u dvočasovnu dramu koja se ipak srećno okončala.





Po Mateju je trebalo da dođe njegova baka kako bi ga odvezla na Petrovaradin gde porodica Ćulibrk stanuje. Međutim, baki je neko iz sportskog kompleksa dao pogrešnu informaciju da će trening duže trajati te ona nije na izlazu sačekala unuka u uobičajeno vreme.

Po završetku treninga Mateja je izašao i kada je video da bake nema, pomislio je da ju je nešto sprečilo i – krenuo peške kući na Petrovaradin koji je od bazenskog kompleksa udaljen desetak kilometara.

U međuvremenu, baka se vratila po unuka pred sportski kompleks ali kako ga dugo nije bilo, uspaničena, drhtavim glasom javila je to dečakovim roditeljima. Oni su vest o nestanku mališana postavili na društvene mreže. Počelo je strašno iščekivanje. Mrak se lagano spuštao na Novi Sad.

Mateja je u međuvremenu stigao otprilike na polovinu puta do njegove kuće (do Železničkog mosta). Jedan Novosađanin prepoznao ga je zahvaljujući fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama i javio to dečakovim roditeljima. Porodica Ćulibrk – Matejini roditelji Dragan i Vileta,te braća Ilija (12) i Stefan (3) mogli su najzad da odahnu.

Otac Dragan kaže za „Novosti“ da su dva sata neizvesnosti bili dugi kao dve godine.

- Zahvalni smo svim ljudima koji su se uključili u potragu za našim sinom. Puno ljudi nas je zvalo, neki čak i iz inostranstva.Mnogo hvala svima,mogli su da se bave svojim obavezama, a oni su nastojali nama da priteknu u pomoć – kaže Dragan Ćulibrk.

NjIHOV „PAŠA“ POKLONjEN PUTINU

JEDNIM drugim, radosnijim, povodom porodica Ćulibrk bila je prisutna u našim i svetskim medijima januara prošle godine. Iz njihove odgajivačnice pasa šarplaninaca koji vode poreklo sa KIM, odabran je troipomesečni psić Paša kojeg je predsednik Vučić poklonio ruskom predsedniku Putinu tokom njegove tadašnje posete Srbiji.





* F oto: Tanjug