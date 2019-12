Novosti online | 19. decembar 2019. 13:12 > 13:40 |

Vladan Milojević nije više trener fudbalera Crvene zvezde i pre odlaska sa “Marakane” obratio se javnosti preko medija. Fudbalski stručnjak koji je došao u klub iz Ljutice Bogdana 1 pre dve i po godine ostvario je ciljeve, pa odlučio, zajedno sa upravom, da je došlo vreme za rastajanje.





- Odluku sam doneo pre Čukaričkog, apsolutno su me razumeli. Ja sam neko ko je timski igrač i hoću realno da gledam stvari. Želeo sam da uradim nešto i kada odem da ostavim nekom nešto u amanet, da mu bude lakše kad odem. Zvezda je na pragu titule. Novi trener ima vremena da upozna ekipu, nađe hemiju, da se igrači prilagode. Nema mnogo vremena u fudbalu. Ja smatram da sam već osvojio titulu i da ih imam tri, a ne dve. Zvezda ima priliku da se spremi i uđe u LŠ ili LE. Dosta sam razmišljao. Možda bi odlazak na leto bio komplikovan za klub i trenera. Znam kako je na leto, zato sam želeo da imamo što više bodova u decembru i da iza sebe ostavim mnogo toga. Normalno, videćemo se i dalje, život teče dalje. Hvala za podršku, Bog neka vas čuva - rekao je Vladan Milojević, a pre toga se zahvalio Zvezdanu Terziću i Draganu Miloševiću jer se prisetio kako su došli u Atinu da ga pozovu da preuzme Zvezdu.





Milojević će ostati upamćen da je kao trener ostvario dobre rezultate. Crvenu zvezdu je svake sezone vodio kroz grupnu fazu na evropskoj sceni: prvo u Ligi Evrope, a potom i dva puta u Ligi šampiona. Osvojio je i dve titule prvaka Superlige. Dobro zna koliko je bilo teško izgurati sav taj gust raspored i pripreme. Došlo je vreme za predah.







- Jako je teško kad imate kvalifikacije, nemate vremena, sve je iscrpljujuće. Ušli smo prvi put posle izvesnog vremena da Zvezda igra mnogo utakmica. Treba mi odmor sa porodicom, suprugom i decom. Ako ne budem ništa imao, iskoristiću vreme za edukaciju, kako se trenira u drugim zemljama. Sve je ovde bilo super, fenomenalno. Jako mi je bitna saradnja sa UO, sa divnim ljudima, sa Mitom, grešio sam, ali znate kako. Ne greši samo onaj ko ne radi. Na kraju se pamte samo lepe stvari - rekao je Milojević.



Nije bilo lako Milojeviću da ispolji sve emocije koje je doneo sa sobom na ovaj susret sa novinarima. Želeo je da bude jasan do kraja, pa je ponovio zašto je sada odlučio da ode. Razlozi su i privatni i profesionalni:







- Bio bi loš tajming da odem na kraju sezone za klub, za mene dobar. Najveći gubitnik svega ovoga je trener, igra sa gigantima i biće „neznalica“. Da smo igrali Ligu Evrope, bilo bi drugačije, videli smo da su tamo mnogi prošli grupe. Ali ne bih to menjao za Ligu šampiona. Rekao sam da su privatni planovi razlog.Tri godine ovde, moji planovi nisu bili vezani za Srbiju. Dete mi je otišlo, ćerka će ako odluči da studira. Ja sam timski igrač, treba obezbediti novom treneru komoditet. Vi nemate prosto vremena, a kada bi došao na leto, to bi izazvalo problem Mrkeli, Terziću i svima. Digli smo lestvicu visoko, a onda bi to bio moj najveći poraz da odem tada . Ja sam pokazao u Srbiji, i ne samo ja, nego sa timom, da imamo šlif za Ligu šampiona. Preokrenuli smo negativnu energiju u pozitivnu. Ako svi verujemo, sve je dostupno i moguće.





I dok je reč imao Vladan Milojević ZvezdanTerzić se umešao uz osmeh i dodao kao anegdotu: Rekao sam mu u Avalici, prvo nađi naslednika, pa onda idi.





Pitali su novinari i Milojevićao svom nasledniku - Dejanu Stankoviću.





- Sa Dekijem sa se video posle Totenhema, ja sam kratko igrao sa Dekijem, legenda je i veliki čovek. Šta će biti dalje, to nije pitanje za mene. Klub mi nikad nije nametao štab, to nikad nije bio problem, svaki trener ima pravo da izabere svoje saradnike – rekao je Milojević za kraj.