Takođe, u Romaninom telefonu su pronašli dokaze da je od jedne ženske osobe tražila uređaj za čitanje kartica, a pevačica je to, i pored dokaza, negirala u policiji. Par je uspeo da falsifikuje 22 kartice sa kojih je podigao 23.500 dolara.





Pevačica je oko godinu i po dana u vezi s italijanskim biznismenom, a na njegov predlog je nedavno spakovala kofere i preselila se u Italiju, kako bi započela zajednički život.





- Nakon niza razmenjenih poruka i zajedničkih izlazaka uplovili su u ljubavnu vezu, a Romana je konačno srećna i zadovoljna. Posle nekoliko meseci zabavljanja, na njegov predlog preselila se u Firencu i prepustila čarima zajedničkog života - dodao je izvor.





Naša poznata pevačica Romana Panić i njen izabranik, Filip M. uhapšeni su u Australiji zbog sumnje da su tokom marta i aprila zloupotrebljavali bankomate i na taj način pljačkali korisnike.Naime, prema presudi, Filip je 19. marta u 10.22 časova postavio prvi uređaj u bankomat u tržnom centru "Cannon Hill Plaza" u Brizbejnu. Dva dana kasnije on se, sa kačketom na glavi i maskom preko lica, vratio na isti bankomat, i izvadio uređaj, navodi "Blic".Romanin partner, Filip M. se na sudu branio da ima dvoje dece, međutim to mu nije pomoglo, s obzirom na to da je osuđen na 14 meseci zatvora.- Više od šest meseci Romana živi u Italiji, a povremeno svrati u Srbiju i Banjaluku, kada se uželi porodice i prijatelja. Sreću je pronašala u ljubavi s biznismenom iz Italije sa kojim se upoznala preko prijatelja na jednoj večeri - otkrio je nedavno izvor blizak pevačici za "Blic".Romana i njen dečko se nisu razdvajali, a kada je on bio na poslovnim sastancima, ona je upoznavala grad u kom su započeli zajednički život. Ono što jeste očigledno jeste da Romana nije želela da otkrije identitet svog dečka, pa za godinu i po dana koliko je u vezi sa njim, objavila je samo jednu zajedničku fotografiju.- Život sa biznismenom joj i te kako prija, te se njih dvoje bukvalno ne razdvajaju. Kada je on na sastancima, ona uživa u šetnji gradom sa prijateljicama koje je tamo upoznala ili sama obilazi razne znamenitosti i upoznaje grad. Zasad je karijeru stavila u drugi plan, te joj je najbitnije da joj na emotivnom polju cvetaju ruže - otkrio je izvor.