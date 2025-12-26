Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PETAK: Modenu čeka goleada

Žarko Urošević

26. 12. 2025. u 11:15

* "Faraoni" gospodare Afrikom

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ПЕТАК: Модену чека голеада

Foto: Profimedia

NAŠ PREDLOG

16.00: Kardif - Ekseter  1  (1.60)

16.00: Serkl Briž - St. Žiloaz  3+  (1.80)

16.00: Bolton - Roteram  2-3  (2.10)

16.00: EGIPAT - J. AFRIKA  1  (2.00)

16.00: Lester - Votford   1   (2.30)

17.15: Modena - Monca  3+  (2.30)

20.45: ANDERLEHT - ŠARLROA 1  (1.85)

21.00: Mančester J. - Njukasl  GG  (1.55)

21.00: MAROKO - MALI   1   (1.55)

