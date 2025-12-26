TIP IZDVAJA ZA PETAK: Modenu čeka goleada
* "Faraoni" gospodare Afrikom
NAŠ PREDLOG
16.00: Kardif - Ekseter 1 (1.60)
16.00: Serkl Briž - St. Žiloaz 3+ (1.80)
16.00: Bolton - Roteram 2-3 (2.10)
16.00: EGIPAT - J. AFRIKA 1 (2.00)
16.00: Lester - Votford 1 (2.30)
17.15: Modena - Monca 3+ (2.30)
20.45: ANDERLEHT - ŠARLROA 1 (1.85)
21.00: Mančester J. - Njukasl GG (1.55)
21.00: MAROKO - MALI 1 (1.55)
